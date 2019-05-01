就是要让你不想抽：加拿大卫生部颁布烟盒新规

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加拿大卫生部星期三（5月1日）颁布了关于香烟盒标准化简朴设计的规定。新规定将于今年11月9日开始实施。自那时起，进入加拿大市场的香烟必须用统一设计的烟盒：被市场营销界称为“全世界最丑陋”的介于橄榄绿和土褐之间的颜色，展示吸烟健康风险的可怖图片，不加修饰的标准小字印刷。如果你看了下面这张照片觉得恶心的话，那么加拿大卫生部的目的就达到了。

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过去烟草公司一向把烟盒设计视为一种做广告的方式。加拿大卫生部的公告说，吸烟是加拿大人过早死亡的主要可预防诱因。目前有四百万加拿大人吸烟，占总人口17%。大部分吸烟者是在少年时期或刚成年时开始的。

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加拿大政府的目标是在2035年以前把吸烟人口减少到5%。目前每年平均有4万5千名加拿大人死于尼古丁上瘾。根据最新统计数据，2017年，15岁以上的加拿大人当中有18%在过去一个月中至少吸过一次烟，比2015年增加了3个百分点。

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澳大利亚、英国、法国等十三个国家已经开始实施“香烟简朴包装”法律。

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（RCI with CP, CBC News）

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