魁北克政府对一名7岁女孩的死亡进行调查

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一个魁北克省格兰比市的7岁女孩本周一（4月29日）被警察从家里救出送进医院。当时她已陷入深度昏迷。星期二，她在医院里因伤重去世。她的父亲被指控强迫监禁的罪名，继母被指控强迫监禁和伤害他人。他们可能因女孩的死亡面临更多的指控。

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魁北克省健康与社会服务部长卡尔芒（Lionel Carmant）星期三宣布，该省医疗部门和人权委员会将对此事进行调查。他同时表示将尽一切努力防止这样的事再次发生。警方的调查已经开始。

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女孩的姓名以及此案的一些细节目前被法院禁止披露。根据已公开的信息，女孩不久前从当地一所小学退学。过去几年来当地儿童保护机构曾数次介入，她的祖母也曾争取她的抚养权，但没有成功。

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为什么她被允许退学回家由父母施教（她的父亲只有中学五年级水平）？为什么当地儿童保护机构明知她受到虐待却没能及时采取措施？目前这些问题都还没有答案。卡尔芒表示将查出真相。

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（RCI with CBC, Radio-Canada）

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