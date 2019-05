加拿大银行界启用 Verified.Me 系统，防止身份被盗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大在身份验证现代化领域取得飞跃,正在利用区块链技术让消费者以数字方式来证明自己的身份,更安全地获得银行和其他的个人服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在进行了多年的开发和测试后,总部位于多伦多市的安全技术公司 SecureKey Technologies Inc 本周三(5月1日)宣布,Verified.Me 数字身份网络正式启动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

5 大金融机构首先启用

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该公司的声明说,现在,加拿大5个大金融机构的客户都可通过下载 App来使用 Verified.Me 数字身份识别系统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这5大金融机构是加拿大皇家银行 RBC、多伦多道明银行 TD、新斯科舍银行Bank of Nova Scotia、加拿大帝国商业银行 CIBC以及魁北克省信贷联盟集团Desjardins。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔银行 BMO 和加拿大国家银行 National Bank of Canada 也即将推出这一服务,而 Sun Life Financial Inc. 则已经签约,成为使用这一服务的第一家北美保险公司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安全简易

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说,Verified.Me 系统建立在银行、电信公司和信贷机构之间的合作基础之上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

SecureKey 的首席执行官格雷格·沃尔夫登(Greg Wolfond)表示,消费者将可以通过Verified.Me来证明自己的身份,获取自己的医疗记录,在银行或电话公司开立账户,而且有望在今年年底前通过这一系统来获得政府服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃尔夫登在接受采访时说,查看自己的医疗记录,开设新的银行账户,买个新手机注册等等,这些过去既耗费时间又复杂的程序,以后将变得更安全和更容易,将使加拿大人节省大量时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说,现在这个世界,技术的发展使犯罪分子更容易盗取私人信息,假冒别人的身份,这是我们这个时代必须解决的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

银行体系

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大银行协会 (The Canadian Bankers Association )一直呼吁采用数字身份证,银行界在改革支付系统,联邦政府也在探讨 “开放式银行业务”,即允许消费者与其他公司分享金融数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

银行协会的首席执行官尼尔·帕门特(Neil Parmenter)呼吁加拿大放弃已经过时的、以纸张为基础的各种程序,采用连接联邦和省级系统的数字身份证 “联合模式”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以安全为核心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Verified.Me,建立在由国际商业机器公司 (International Business Machines Corp. )和Linux基金会 ( Linux Foundation)开发的区块链技术之上,自2016年10月就已经开始投入使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最大的银行和魁北克信贷联盟集团 Desjardins、电信公司、信贷公司 Equifax Inc.、政府机构和多伦多金融科技公司 Prodigy Ventures Inc. 都在这个系统的开发测试中提供了合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家银行的数字产品副总裁拉米·塔贝特(Rami Thabet)称,这是一个非常重要的发展,对加拿大来说是具有 “开创性的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说,这个系统最引人注目的就是安全和简化,这些年加拿大的金融机构一直大力投资网络安全,以保护消费者的数据和隐私。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

塔贝特说,安全是 Verified.Me 平台的核心基础,这些平台从一开始就考虑到了隐私和安全性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(RCI with CBC)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada