加拿大银行界启用 Verified.Me 系统，防止身份被盗

加拿大在身份验证现代化领域取得飞跃，正在利用区块链技术让消费者以数字方式来证明自己的身份，更安全地获得银行和其他的个人服务。
在进行了多年的开发和测试后，总部位于多伦多市的安全技术公司 SecureKey Technologies Inc 本周三（5月1日）宣布，Verified.Me 数字身份网络正式启动。
5 大金融机构首先启用
该公司的声明说，现在，加拿大5个大金融机构的客户都可通过下载 App来使用 Verified.Me 数字身份识别系统。
这5大金融机构是加拿大皇家银行 RBC、多伦多道明银行 TD、新斯科舍银行Bank of Nova Scotia、加拿大帝国商业银行 CIBC以及魁北克省信贷联盟集团Desjardins。
蒙特利尔银行 BMO 和加拿大国家银行 National Bank of Canada 也即将推出这一服务，而 Sun Life Financial Inc. 则已经签约，成为使用这一服务的第一家北美保险公司。
安全简易
报道说，Verified.Me 系统建立在银行、电信公司和信贷机构之间的合作基础之上。
SecureKey 的首席执行官格雷格·沃尔夫登（Greg Wolfond）表示，消费者将可以通过Verified.Me来证明自己的身份，获取自己的医疗记录，在银行或电话公司开立账户，而且有望在今年年底前通过这一系统来获得政府服务。
沃尔夫登在接受采访时说，查看自己的医疗记录，开设新的银行账户，买个新手机注册等等，这些过去既耗费时间又复杂的程序，以后将变得更安全和更容易，将使加拿大人节省大量时间。
他说，现在这个世界，技术的发展使犯罪分子更容易盗取私人信息，假冒别人的身份，这是我们这个时代必须解决的问题。
银行体系
加拿大银行协会 （The Canadian Bankers Association ）一直呼吁采用数字身份证，银行界在改革支付系统，联邦政府也在探讨 “开放式银行业务”，即允许消费者与其他公司分享金融数据。
银行协会的首席执行官尼尔·帕门特（Neil Parmenter）呼吁加拿大放弃已经过时的、以纸张为基础的各种程序，采用连接联邦和省级系统的数字身份证 “联合模式”。
以安全为核心
Verified.Me，建立在由国际商业机器公司 （International Business Machines Corp. ）和Linux基金会 （ Linux Foundation）开发的区块链技术之上，自2016年10月就已经开始投入使用。
加拿大最大的银行和魁北克信贷联盟集团 Desjardins、电信公司、信贷公司 Equifax Inc.、政府机构和多伦多金融科技公司 Prodigy Ventures Inc. 都在这个系统的开发测试中提供了合作。
加拿大皇家银行的数字产品副总裁拉米·塔贝特（Rami Thabet）称，这是一个非常重要的发展，对加拿大来说是具有 “开创性的”。
他说，这个系统最引人注目的就是安全和简化，这些年加拿大的金融机构一直大力投资网络安全，以保护消费者的数据和隐私。
塔贝特说，安全是 Verified.Me 平台的核心基础，这些平台从一开始就考虑到了隐私和安全性。
（RCI with CBC）
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