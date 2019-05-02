(Hannah Yoon/The Canadian Press)

加拿大银行界启用 Verified.Me 系统，防止身份被盗

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 2 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大在身份验证现代化领域取得飞跃，正在利用区块链技术让消费者以数字方式来证明自己的身份，更安全地获得银行和其他的个人服务。

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在进行了多年的开发和测试后，总部位于多伦多市的安全技术公司 SecureKey Technologies Inc 本周三（51日）宣布，Verified.Me 数字身份网络正式启动。

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5 大金融机构首先启用

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Photo: La Presse canadienne / Tijana Martin

该公司的声明说，现在，加拿大5个大金融机构的客户都可通过下载 App来使用 Verified.Me 数字身份识别系统。

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5大金融机构是加拿大皇家银行 RBC、多伦多道明银行 TD、新斯科舍银行Bank of Nova Scotia、加拿大帝国商业银行 CIBC以及魁北克省信贷联盟集团Desjardins

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蒙特利尔银行 BMO 和加拿大国家银行 National Bank of Canada 也即将推出这一服务，而 Sun Life Financial Inc. 则已经签约，成为使用这一服务的第一家北美保险公司。

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安全简易

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报道说，Verified.Me 系统建立在银行、电信公司和信贷机构之间的合作基础之上。

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SecureKey 的首席执行官格雷格·沃尔夫登（Greg Wolfond）表示，消费者将可以通过Verified.Me来证明自己的身份，获取自己的医疗记录，在银行或电话公司开立账户，而且有望在今年年底前通过这一系统来获得政府服务。

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沃尔夫登在接受采访时说，查看自己的医疗记录，开设新的银行账户，买个新手机注册等等，这些过去既耗费时间又复杂的程序，以后将变得更安全和更容易，将使加拿大人节省大量时间。

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他说，现在这个世界，技术的发展使犯罪分子更容易盗取私人信息，假冒别人的身份，这是我们这个时代必须解决的问题。

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(iStock)

银行体系

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加拿大银行协会 The Canadian Bankers Association ）一直呼吁采用数字身份证，银行界在改革支付系统，联邦政府也在探讨 开放式银行业务，即允许消费者与其他公司分享金融数据。

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银行协会的首席执行官尼尔·帕门特（Neil Parmenter）呼吁加拿大放弃已经过时的、以纸张为基础的各种程序，采用连接联邦和省级系统的数字身份证 联合模式

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以安全为核心

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Verified.Me，建立在由国际商业机器公司 International Business Machines Corp. ）Linux基金会  Linux Foundation）开发的区块链技术之上，自201610月就已经开始投入使用。

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加拿大最大的银行和魁北克信贷联盟集团 Desjardins、电信公司、信贷公司 Equifax Inc.、政府机构和多伦多金融科技公司 Prodigy Ventures Inc. 都在这个系统的开发测试中提供了合作。

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(Jim Urquhart/Reuters)

加拿大皇家银行的数字产品副总裁拉米·塔贝特（Rami Thabet）称，这是一个非常重要的发展，对加拿大来说是具有 开创性的

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他说，这个系统最引人注目的就是安全和简化，这些年加拿大的金融机构一直大力投资网络安全，以保护消费者的数据和隐私。

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塔贝特说，安全是  Verified.Me  平台的核心基础，这些平台从一开始就考虑到了隐私和安全性。

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（RCI with CBC）

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