中国又暂停魁北克两家公司的猪肉进口许可证

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星期三下午，加拿大农业部长玛丽-克劳德·毕博（Marie-Claude Bibeau）向媒体表示，她从农业部的负责官员处得知，中国政府已暂停两家加拿大猪肉出口商的许可证。这两家猪肉出口商都在魁北克省。

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这位部长说，她尚未收到中国关于暂停许可证的任何通知，加拿大政府其它部门也未收到中国海关的官方确认。因为不清楚中方这样做的原因，也无法决定采取什么样的针对性行动。

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加拿大广播公司就此向农业部长办公室进一步查询。办公室的一位发言人告诉记者，是中国海关总署在其网站上公布的信息，称已经暂停了两家向中国出口猪肉的加拿大公司的许可证。

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农业部长毕博女士说，“我们需要对此进行调查。这可能只是行政性的行为。但我无法推测许可证被暂停的原因。”

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加拿大猪肉生产联合会的一位发言人也表示已知道此事，该联合会也正在寻求澄清此问题以便纠正。联合会的发言人加里·斯托迪（Gary Stordy）.说：“我们知道中国已暂停两家公司的许可证。他们暂时无法继续将猪肉运往中国。

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这位发言人估计此事与文书工作有关。本周初，加拿大食品检验局（CFIA）开始与出口肉类的公司合作，以解决向中国出口时一些出口证书的语言和格式问题。但他说，通常这种变化只会造成已经抵达中国的货物出现轻微延误。

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但有政界人士担心此事并非如此简单。因为从去年12月加拿大逮捕华为高管孟晚舟以来，两国的关系就在持续变冷。此后，中国采取了一系列报复措施，包括逮捕两名加拿大人，停止进口加拿大的油菜籽和石油。

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CBC网站的数百名读者在此消息后留言，有的认为这有中美贸易战的原因，因为中国要购买美国5年总产量的农产品；有的认为加拿大政府也应对在加拿大的中国公司采取对应措施，例如禁止华为在加拿大做广告；还有的说已经受够了中国的霸凌，要从此开始抵制一切中国货。

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