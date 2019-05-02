知道会发洪水为何还在泛区建住宅

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许多加拿大人喜欢在依山傍湖的地方建房居住，但近山会有林火威胁、而靠水则会有洪水灾害。不过，不少加拿大人还是愿意冒点风险，而且一些地方政府也放松对建筑许可证的审批标准，这让湖边、河边出现了越来越多的民宅。

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水淹民宅

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2019年春天加拿大东部地区严重水灾淹没大量民宅、迫使成千上万居民疏散、市镇政府宣布进入紧急状态、联邦政府不得不出动军队救灾的情景再次提醒人们自然灾害的破坏力有多大。

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加拿大广播公司大量报道了蒙特利尔西部和北部郊区民众在洪水灾害面前万众一心团结救灾的情景；魁北克省政府也表示会尽一切努力与当地居民一道救灾并进行善后工作。

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虽然加东地区的水灾灾情还没有结束，但不少人已经在问两个基本的问题。一是为什么明知是聚水区和洪泛区政府还批准在那里建设民宅？二是对住宅每次水淹都进行换墙壁、换地板的大修还是让居民搬迁到地势高的地区重建住宅？

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洪泛区建房

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比如魁北克省最大城市蒙特利尔市北部远郊Sainte-Marthe-sur-le-Lac镇，那里原来几乎是每年春季都发生水灾，虽然有些住宅，但主要是夏天才有人居住的度假屋。后来在1980年当地政府在湖边建了一个土石坝，基本上防止了每年一次的春季水灾，该镇的居民开始增加，镇政府也批出很多原来湖边泛区的地皮用于住宅建设。

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有了靠近湖边的自然美景、离加拿大第二大城市蒙特利尔不远、地产税又低，这吸引了越来越多的人来Sainte-Marthe-sur-le-Lac镇落户，让那里的人口从1995年的8300人猛增到2016年的1万8千人。

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对于市镇政府为吸引居民、多收房地产税而批准在泛区建设民宅、甚至建个简单的土石坝就批准在原来的河床和湖床上建设民宅的做法，一些专家早就指出这是在无视自然规律和自然法则。

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蒙特利尔高等技术学院水文教授François Brissette认为，应该认真回答的问题是在过去几十年间到底发生了什么事情让一些市镇政府把防止水灾的措施和希望完全放在一个简单的水坝上，这是毫无道理的做法，应该进行深刻的反思。

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天灾还是人祸

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François Brissette教授认为，魁北克省近年来越来越频繁、越来越严重的洪水水淹民宅的问题不是天灾而是人祸，根本就不应该为了把泛区地皮变成住宅地皮而建水坝，没有水坝就不会有堤坝决堤的问题，不在泛区建设民宅就不会有水淹民宅的问题。

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康克迪亚大学研究环境和城市规划问题的教授Pascale Biron指出，对于房地产税是主要收入来源的市镇政府来说，增加收入最简单的办法就是多批地建房，而湖边、河边的住宅能够吸引买主出高价买房，为市镇政府带来更多的房地产税收入。

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责任和利益

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Pascale Biron教授认为，洪泛区的土地使用规划权和防范水灾的决策权应该由省政府统筹负责，以避免市镇政府只考虑自己小块地域的地理局限性和经济利益局限性。

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不少专家们指出，市镇政府主要是从房地产税收的角度考虑问题，因为最后救灾和赔偿的责任在省政府和联邦政府；而省政府又被隔绝在市镇政府批地建房的决策之外，这是制度性的缺陷，是必须优先解决的问题，不解决这个制度性问题就无从谈论解决水淹民宅的问题。

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RCI with Benjamin Shingler · CBC News

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