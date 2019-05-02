阿尔伯塔油气行业钻井投资进一步下降

阿尔伯塔省石油业的衰退已经持续了4年多的时间，到现在仍然是坏消息不断。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大石油天然气服务行业协会刚刚宣布，由于进入石油和天然气行业的投资下降，不得不下调对2019年钻井活动的预测；把在2018年底做出的钻新井6600个的预测砍掉20%，下调到5600口新井的水平。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
而原来6600口新井的预测已经是低于2018年石油和天然气行业钻井6948口的水平。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
从加西三省的具体下调数字来看，阿尔伯塔省的油气井开钻数量被从3532口下调到2685口，萨斯喀彻温省从2422下调到1960口，不列颠哥伦比亚省则从382下调到375口新井。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
石油业专家们指出，在加拿大建设输油管道项目由于环境保护组织、土著人社团和一些省份的反对而迟迟无法上马的情况下，投资者不愿意把钱投入前景不明的加拿大石油能源开采行业。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
RCI with CBC News
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论