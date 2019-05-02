加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

自4月中旬以来，加拿大渥太华河 （The Ottawa River）的水位达到从未有过的高度，淹没了许多沿岸街区和房屋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大交通部 （Transport Canada ）在4月29日从空中拍摄了该地区的照片，以便了解渥太华河沿岸的洪灾情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司发布了交通部的洪水图片：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华郊区西端的康斯坦斯湾 Constance Bay，由于洪水，该地区大部分居民被疏散：

2. 议会山附近的小路全部被水淹没，国家首都委员会 National Capital Commission 关闭了这些道路：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

3. 渥太华东端的皮特里岛 Petrie Island 基本上被泡在水里：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4. 安大略省位于渥太华以东的克拉伦斯 – 罗克兰（Clarence-Rockland）的住宅泡在河水里：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada