在菲律宾放了六年的加拿大垃圾将被运回温哥华港口

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加拿大已经正式向菲律宾提出把一百多个装满垃圾的集装箱运回温哥华。六年前，一家加拿大公司把这些被错贴上回收塑料标签的集装箱运到菲律宾，此后它们一直被放在马尼拉附近的一个港口。

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几乎在加拿大提出上述建议的同时，菲律宾海关也接到在5月15日之前把这些集装箱装船的通知。菲律宾总统杜特尔特的外事秘书在推特上表示，将追究有关菲律宾公司的责任。

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上个月，杜特尔特威胁说，如果加拿大不收回这些垃圾，他就要向加拿大“宣战”。加拿大环境部长麦肯纳随后表示，一个有加拿大和菲律宾双方人员组成的工作小组正在处理此事。

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加拿大是联合国《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的签署国。该公约禁止发达国家未经目的地所在国家的正式同意向第三世界国家运送垃圾。

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（RCI with CP, CBC News）

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