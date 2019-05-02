加拿大议会预算官将首次估算政党竞选承诺的兑现成本

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每个政党竞选的时候都会向选民开出长长一串承诺，以至于有人讽刺说，这时候就算没有河他们也愿意给你造一座桥。但是兑现这些承诺要花多少钱呢？今年的加拿大联邦大选，加拿大议会预算官将第一次被授权评估各党竞选承诺的兑现成本。但是政党可以拒绝这项“成本分析服务”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

议会预算官伊夫.吉鲁（Yves Giroux）的办公室已经聘用了一个由经济学家和会计师组成的团队。他们各自熟悉的领域包括税务，军需品购置，学生经济资助等。吉鲁说，承诺成本分析可以让政党更可信，更重要的是让选民放心，因为做这件事的是一个非党派的专业团队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前已知自由党和绿党将把自己的竞选纲领交给议会预算官办公室。保守党还没有答应。有消息来源说，保守党担心信息泄露。新民主党表示期待和预算官合作，但没有具体说明这是否指的是呈交竞选纲领。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

竞选承诺的成本分析将从6月23日开始，结果将公布在议会预算官的网站上。各党可以把整个竞选纲领交出，也可要求评估单项承诺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada