加拿大龙虾捕捞季本周五开始

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加拿大今年的龙虾捕捞季节在本周五（5月3日）正式启动。

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加拿大广播公司报道说，从本周五开始，爱德华王子岛省（PEI）和新斯科舍省的渔民们将可以在沿海的部分海域捕捞龙虾。

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本周五早 6 点，爱德华王子岛省北岸的 24 区以及 26B 区和 26 A区都会对渔民们开放。

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加拿大广播公司报道说，今年的龙虾捕捞季晚开始了一个星期，因为过去一周来天气不佳，海上的风太强，今后几天也会如此，使渔民们不得不推迟出海捕捞龙虾。

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PEI渔民协会的执行主任 Ian MacPherson 表示，已经开始与省政府的渔业和海洋部门进行谈判，以争取补偿渔民们晚出海的损失。

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本周五出海的渔民，预计将在第二天，即星期六，把捕捞的首批龙虾带回码头。

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（RCI with Radio Canada）

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