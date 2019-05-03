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周末网络广播（2019年5月3-5日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 3 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大中国问题专家呼吁政府采取更强硬的对华立场

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前加拿大驻华大使赵朴（CP/Jason Franson）

一开始是加拿大油菜籽被查出有害生物，然后是加拿大的大豆集装箱里发现了蚂蚁。自孟晚舟引渡案正式进入法庭审理程序以来，加拿大出口到中国的农产品接连在中国海关遇阻，或是被取消出口许可，或是验关时间从几天延长到几周。面对这种情况，一些加拿大的中国问题专家开始失去耐心。他们呼吁加拿大政府抛弃到目前为止显然无效的温和立场，采取更强硬的还击措施。吴薇报道

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加拿大为争安理会席位舍得花钱

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Mary Altaffer/Associated Press

加拿大总理特鲁多的自由党政府执政后的一个目标是让加拿大在2021年获得联合国安理会非常任理事国的一个轮值席位，为此在过去三年中已经花费了大笔经费进行宣传和公关活动。现在距投票决定哪个国家能够获得联合国安理会非常任理事国席位的投票还有一年时间，加拿大联邦政府更是加紧了努力。方华报道

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加拿大智能城市竞赛：哪个城市会获得五千万加元的一等奖？

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（Radio-Canada / John Robertson）

加拿大“智能城市竞赛”已经进行到最后一轮评选。这是一个加拿大联邦政府基建部组织的城市规划竞赛，面向加拿大所有市镇。参加竞赛的市政当局需要提交一项利用数据和联网技术改善民生的项目规划。优胜者将获得联邦政府的奖励和资助。头等奖的奖金为5千万加元，面向所有城市。吴薇报道

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知道会发洪水为何还在泛区建住宅

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Radio-Canada

虽然加东地区的水灾灾情还没有结束，但不少人已经在问两个基本的问题。一是为什么明知是聚水区和洪泛区政府还批准在那里建设民宅？二是对住宅每次水淹都进行换墙壁、换地板的大修还是让居民搬迁到地势高的地区重建住宅？方华报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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