日子难过：阿尔伯塔石油公司难乎为继

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大大低于国际市场原油价格等因素让又一个阿尔伯塔石油天然气开采公司这个星期宣布停止运营。

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低油价的这一最新牺牲品是卡尔加里的Trident Exploration公司，该公司董事会成员已辞职，94名雇员失去了工作，4400口油气井和500条短途输油、输气管道等资产无人管理。

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有消息说除了Trident Exploration公司之外，阿尔伯塔还有约三十个石油和天然气开采公司濒临破产的边缘。

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天然气市场价格过去几年来一直在低水平徘徊，加拿大阿尔伯塔省出产的石油由于缺乏外运输油管道而不得不深度打折出售，这些因素让阿尔伯塔省石油和天然气开采公司的日子雪上加霜。缺乏运营资金是让不少阿尔伯塔石油和天然气领域公司难以继续经营、甚至不得不破产的主要原因。

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而石油和天然气公司破产不但带来严重的失业问题，而且带来油气井无人管理、甚至被遗弃的环境问题。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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