(Robert F. Bukaty/Associated Press)

合法化后，加拿大首次用大麻的人增多

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 3 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大统计局公布了 2019 年第一季度有关加拿大人用大麻情况的统计。

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用大麻者比例上升15

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报告说，自从2018年10月17日大麻合法化以来，加拿大初次用大麻的人增多，尤其是45到64岁年龄段的男性。

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根据统计，15 岁以上的加拿大人中，大约 18% 承认自己在今年第一季度用了大麻。

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而在去年10月大麻合法化之前，这个比例是 14%。

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CBC

加拿大统计局健康分析部的高级分析师 Michelle Rotermann 说，合法化后，第一次用大麻者增多。

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她说，在2 018 年的第一季度，约有 33万名加拿大人表示自己曾经第一次尝试大麻，2019年的第一季度，这个数字是65万人。

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多伦多成瘾与心理健康中心（The Centre for Addiction and Mental Health）的高级政策分析师J.F.Crépault表示，研究人员正在观察这个比例是否会持续下去。

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她说，例如，美国科罗拉多州在大麻合法化之后，大麻的使用率飙升，但后来又下降，降到与合法化之前差不多的比例。

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男性多

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统计局的报告发现，年龄在18至25岁之间的人是用大麻者的主要群体，占大麻使用者的 30%。

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与此同时，45岁以上的人初次用大麻的比例上升。

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Michelle Rotermann说，现在加拿大用大麻者的平均年龄是 38岁。

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(David Horemans/CBC)

另外，今年到目前为止，男性用大麻者的比例从去年的16% 增加到 22%，女性的没有变化。

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每天都用大麻者的比例没有出现变化，但每周和偶尔用大麻的人在增加。

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大麻 vs 其他毒品

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J.F.Crépault说，根据来自美国各州的初步统计，让人们更容易获得医疗用大麻或合法大麻，使用阿片类毒品和其他致命类毒品的人数似乎有所减少。

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他指出，在温哥华市中心的东区，有些人开始向使用注射类毒品或阿片类毒品的人提供免费大麻。

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J.F.Crépault  还表示，如果用大麻的人群在增加，我们也需要跟踪人们用酒精和阿片类毒品的情况，观察使用模式是否有变化，有关联。

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用大麻后开车

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(CBC News)

尽管医学专家们说一个人在用大麻后需要等上至少 2 小时才能开车，但在持有驾驶执照的大麻使用者中，15% 的人承认自己曾经在用大麻后不足 2 小时内开车，

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Michelle Rotermann  表示，用大麻后不等上足够的时间，一个人在驾驶中的判断能力会受到影响。

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购买黑市大麻的人减少

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加拿大统计局的报告还说，2019 年第一季度，38% 的大麻使用者称自己购买了黑市大麻，比去年同期的 51% 有明显下降。

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（RCI with CBC）

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