美国的失业率掉到 50 年来最低

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美国 4 月份的失业率降到 3.6%，为接近 50 年来的最低水平。

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加拿大广播公司引用法新社的报道说，美国劳工部星期五（5月3日）公布了官方就业数据，显示出创造就业机会的趋势非常强劲，4月份美国经济新增了 26.3万个工作职位，远高于分析家们预期的 20 万个就业机会。

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美国的许多行业都在进行大量招聘，包括建筑业、专业服务行业、商业、医疗卫生领域、社会援助行业等等。

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报道说，这是美国自1969 年12月（3.5%）以来的最低失业率。

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美国的平均每小时工资也增长了 6 美分，比去年同期增长 3.2%，远远高于通货膨胀率，美国今年3月的年通胀率为 1.5%。

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劳工部的数据还显示，美国男性（3.4%）的失业率略高于女性（3.1%），白人的失业率下降到 3.1%，但黑人的失业率仍为 6.7%，是白人失业率的两倍多。

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加拿大今年 3 月份的失业率是 5.8%。

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（RCI with AFP，Radio-Canada）

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