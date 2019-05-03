(Radio-Canada)

为什么我们没能救她？魁北克省就一个七岁女孩之死启动四项调查

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 3 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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一个星期来在魁北克省，和洪水肆虐的消息并占头条的是一个七岁女孩的死亡。事情已经过去几天，但许多人仍然没有从震惊和悲愤中平复。这不仅是因为女孩死时的惨状，而且因为当地儿童保护机构早就了解她家的情况，她的祖母和父亲也曾为争夺她的抚养权上法庭。为什么警察、法院、学校和儿童保护机构加起来都没能救得了她？

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为了回答这个问题，目前已有四项调查启动。除了警方针对女孩的父亲和继母进行的罪案调查外，魁省法医办公室、魁省人权委员会和社会医疗服务中心将分别进行调查。女孩所在城市的少儿保护机构（DPJ）的负责人被停职。警方发言人在接受Radio-Canada采访时说，调查的目的不光是要查明谁该为此事负责，更重要的是找出制度的漏洞。

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魁北克省健康与社会服务部长卡尔芒表示将彻查此事。(Radio-Canada)

尽管关于此案的细节目前无法披露，但《新闻报》（La Presse）还是从过去的法庭文件中查出了关于这个女孩的部分情况。由于法庭禁止披露她的姓名，记者在报道中给她起了一个化名“阿丽霞”。

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当警察本周一（4月29日）中午到达阿丽霞家时，她被捆在床上，嘴被胶条封住，心脏停跳。第二天晚上，她在医院里停止了呼吸。

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一出生就陷入不幸

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阿丽霞出生于2011年秋，4个月时被交给祖母抚养。法庭文件显示，她的父母都吸毒酗酒，而且有精神问题。但是两人在2014年又生了一个儿子。为了保住儿子的抚养权，父亲一度戒了酒和毒品。他还找到了一个新伴侣。一份法庭裁决说，这位未来的继母很成熟，不会把孩子置于危险之中。

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开始新生活后，阿丽霞的父亲要求她回到自己身边，和孩子的祖母打起了抚养权官司。2015年9月，法院批准阿丽霞和父亲及继母生活，并禁止祖父母探视。生母则已经撒手不管了。

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儿童保护机构失职

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到阿丽霞死亡时，她和父亲及继母一起生活了三年零七个月。但是在警察星期一上门以前，她已经长期被虐待。2017年9月，在她被喝醉的继母殴打后，法庭禁止继母和孩子接触，但是却仍然让她父亲保留抚养权。过了一段时间，由于他一个人带着阿丽霞到处借住实在不方便，法庭解除了对继母的禁令。

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市民在阿丽霞生前住过的房子前摆放花和玩偶。（Radio-Canada）

阿丽霞的父亲在法庭上为女友辩护说，她是个好母亲，但自己的女儿是个很难管教的小孩，经常大发脾气，还会半夜溜出去，在学校也不听话。他要求儿童保护机构提供帮助，但是帮助迟迟不来。

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2018年5月，法庭根据儿童保护机构的建议，裁定让她和弟弟继续留在父亲和继母身边。认为这是对孩子最好的决定。

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在这次法庭审理中，有医生的证词显示阿丽霞受到身心虐待，教育被疏忽，发育迟缓，心理状态有问题。

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在2017年的法庭文件中，医生怀疑阿丽霞被长时间关在自己房间里，因为她有肠穿孔，膀胱肿大，并有其他健康问题。

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当地儿童保护机构负责人辩解说，把一个孩子从父母身边带走是万不得已时才会做的决定。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News, La Presse, Journal de Montréal）

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