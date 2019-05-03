联邦碳税不违宪：萨斯喀彻温省上诉法院裁决

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萨斯喀彻温省上诉法院星期五（5月3日）下达判决，裁定加拿大联邦碳税没有违反宪法，属于联邦议会的管辖权范围。萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe）表示将向加拿大最高法院提出上诉。

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他还说，萨斯喀彻温人和其他地区的加拿大人还会在今年十月的联邦大选中用选票表达自己对碳税的意见。

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加拿大联邦环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）对判决表示满意，并呼吁碳税反对者放下党争，加入减少碳排放的努力。

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安大略省也已经就碳税向法院提起诉讼。曼尼托巴省长帕里斯特（Brian Pallister）曾表示也有此打算。如果这两个省的法院做出的判决和萨斯喀彻温省上诉法院类似的话，加拿大最高法院可能会拒绝受理萨斯喀彻温省政府的上诉。

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（RCI with CBC News, Creeden Martell ）

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