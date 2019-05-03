对中国出口受阻，加拿大大豆生产商也要求政府帮助

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦农业部本周宣布采取措施帮助因对中国出口停顿而蒙受损失的油菜籽生产商后，加拿大大豆生产商也希望获得政府的帮助。代表九省三万多家大豆农场、加工厂和出口商的加拿大大豆协会说，大豆出口虽然没有被中国正式取消许可，但是自今年年初以来急剧减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大农业部的现金预支项目（APP）是联邦政府帮助农场主补上前期资金投入缺口的贷款项目。现在农业部把所有农场的贷款上限从40万加元提高到1百万加元，油菜籽农场的免息贷款额从10万加元提高到50万加元。加拿大大豆协会希望政府让所有农场主都能享受50万免息贷款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大豆对中国出口2018年因中美贸易战大幅度增加。但是美国开始补贴本国大豆生产商后，加拿大大豆在中国以外的国际市场遇到了美国大豆更强的竞争。大豆协会因此一直在要求加拿大政府也对本国大豆农场提供类似的补贴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Darren Major）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada