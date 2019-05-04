Stories多媒体故事获得年轻人的追捧，谷歌也全力支持，媒体却没有什么动作

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Stories这种以手机为界面的多媒体叙述方式已经是西方年轻人表达自己的最爱。从聊天应用Snapchat创造Stories这种杂志式手机“出版物”开始，Stories先是被Snapchat的对手Instagram直接拷贝。在获得年轻人的喜爱成为快速制作多媒体小故事的方式后，又被facebook和谷歌看中，成为大平台眼中一个可以和网页形成高低搭配的数字媒体形式。

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Stories多媒体故事的形式不是一个新鲜产物，你可以在其中看到10年前流行的数字杂志的影子。在手机或者移动设备流行的今天，人们的确需要一个能够把杂志的形式放到移动屏幕上的方法。Stories多媒体故事可以说是一个有前景的“民主化”手机杂志叙述方式。杂志的集合是以“期”为单位，而Stories多媒体故事引入了网络的自由形式，不再以结集的方式出版，而是一个个分散在网上的故事。

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一句话说，Stories故事是在数字杂志失败的大背景下，人们在重新对逻辑叙述、单一主题、多媒体方式、组织叙事的回归和民主化。

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AMP Stories推出官方Wordpress插件

最近的发布是在AMP东京大会上。谷歌通过其最新的AMP插件更新为WordPress出版商带来AMP故事支持。通过插件创建AMP故事可以让媒体人员制作视觉丰富的交互式格式，而不用学习HTML、CSS和JavaScript这技术。要创建AMP故事的出版商需要安装Wordrepss古腾堡插件的最新版本，因为故事编辑器依赖于WordPress核心版本中没有的功能。

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YouTube的Stories故事

出人意料的是2018年11月YouTube作为一个纯视频平台也推出了自己的Stories，开通了给那些拥有超过1万注册用户的人使用Stories工具的机会。

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虽然在YouTube Stories故事的背后是YouTube作为一个视频平台在社交属性缺失问题上的焦虑，我们也可以看到YouTube作为一个视频平台天然地和Stories故事的多媒体叙述形式有一种亲近感。

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Stories多媒体故事作为专门搜索门类

这次东京发布会上表示，AMP Stories会现在出现在谷歌搜索结果的专用部分，用于一般查询，如“来东京要做的事情”，搜索结果是一个AMP Stories。这是一个吸引搜索引擎优化用户的新机会。谷歌还将很快在移动端的搜索结果中直接显示AMP Stories的搜索结果。

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AMP Stories将首先出现在与旅行相关的内容中，稍后将出现在其他类型的搜索中。

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媒体对Stories故事不热心

去年谷歌为像BBC和CNN等媒体提供了资助制作一些AMP Stories样本，但随后各大媒体似乎就没有兴趣继续了。各大媒体现在对谷歌利用其内容获得大量广告收入，又没有分到一杯羹心怀不满。现在对谷歌力推的东西也就加了一分小心。

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但长远来看，AMP Stories作为一个能够明显填补目前网络缺乏的多媒体体验的方式，尝试的意义大于担心。对于内容满满的媒体而言，如何加强用户的体验和在新的媒体形式上获得新观众应该是更重要的事情。

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AMP Stories 的一个样本

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