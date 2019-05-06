加拿大外长针对孟晚舟案件的发展表示， 司法独立也不排除必要时的政治干预

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这个星期三，华为首席财务官孟晚舟将在加拿大再次出庭，正式进入美国要求引渡她的法庭程序。

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有专家预测，孟晚舟在引渡聆讯期间，肯定会以美国总统特朗普将她作为与中国贸易谈判筹码为理由，说美国引渡她偏离了司法独立，已经政治化，并以此要求加拿大法官终止引渡而释放她。

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但加拿大外交部长克里斯蒂娜·弗里兰德（Chrystia Freeland）上周在接受加拿大广播公司渥太华早间节目采访时，已就此作出明确表态，说此事件已被中国方面高度政治化，因此加拿大也不排除政治干预。 加拿大外交部长说：“加拿大是一个司法独立的国家，但这并不排除会采取政治决定。在孟晚舟案件上，有关引渡的程序上将有那么一个时刻，司法部长可能需要作出政治决定，要不要将她引渡给美国”。

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而加拿大管播公司记者杰森·普罗柯特（Jason Proctor）认为， 加拿大外长这一表态是基于此案已被中国政府高度政治化。普罗柯特一直从事司法方面的报道。 他说，自从去年12月加拿大应美国要求逮捕孟晚舟以来，中国政府一直在要求加拿大释放她，并不断向加拿大施加压力，除了逮捕和关押加拿大公民，还陆续停止进口加拿大的油菜籽、石油、大豆、猪肉，将加拿大置处于非常困难的境地。他说，法官在作出是否引渡的决定时，会考虑到很多政治因素， 包括种族、信仰、甚至语言等等。 但孟晚舟的案件显然与这些无关。

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孟晚舟仍住在温哥华自家的豪宅中，接下来将在5月8日出庭。

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