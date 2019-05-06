联合国报告：大自然处于人类史上最糟糕状态

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星期一（5月6日）联合国发布了关于生物多样性的第一份综合报告，撰写报告的科学家们表示，大自然现在处于人类史上最为糟糕的状态，超过 100 万种植物和动物濒临灭绝。

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联合国的报告称，这完全是因为人类的活动，但要解决这个问题还为时不晚。

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巴黎聚会

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来自世界各地的保护自然领域的科学家在巴黎召开会议，发布了这份 1,000 页的报告。

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生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）的450多名研究人员，使用了15,000 份科学和政府报告，撰写出上述研究。

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报告称，物种丧失不断加速，丧失的速度比过去要快上几十倍甚至几百倍。陆地上有超过 50 万个物种 “长期生存的栖息地不足”，很可能在几十年内灭绝，除非它们的栖息地得以恢复，另外，海洋的状况没有任何好转。

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乔治·梅森大学 （George Mason University ）的生物学家托马斯·洛夫乔伊 （Thomas Lovejoy）一直被称为生物多样性的 “教父”，他没有参与这份报告，但他表示：人类正在不知不觉地走向扼杀地球的生命和人类自身的未来。

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洛夫乔伊说：这个星球的生物多样性的确受到了重创，现在是我们解决所有问题的最后机会。

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各国态度不同

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不同国家受到的影响不同，对报告的态度也不一样。

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有的国家面临的危机更迫切，如小的岛屿国家，他们希望报告的措辞更严厉，世界应该采取更多措施。

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其他国家，如美国，对报告中使用的语言则持谨慎态度，但同意说 “我们遇到了麻烦”。

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世界野生动物基金会 （World Wildlife Fund）的首席科学家丽贝卡·肖 （Rebecca Shaw）针对这份报告说，

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这是我们到目前为止所看到的为扭转大自然丧失趋势的最强烈呼吁。

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不仅为了挽救物种，而是为了拯救人类

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上述综合研究报告的负责人是NASA的前主管、英国的科学家罗伯特·沃森 (Robert Watson)，他说，这些研究结果不仅仅是关于如何拯救植物和动物的，而是涉及如何保护人类生活变得越来越困难的地球。

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沃森告诉美联社：

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这确实威胁到人类潜在的粮食安全、水安全、人类健康和社会结构，而贫困国家的贫困人口受到的打击最重。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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(Cheryl Ravelo/Reuters)

照常行事将是灾难

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该报告含有一个 39 页的摘要，这一摘要强调了人类破坏地球生物多样性的 5 大途径：

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把森林、草原和其他自然区变成农场、城市和进行开发。栖息地的丧失使植物和动物 “无家可归”。报告称，地球上大约四分之三的土地、三分之二的海洋和 85% 的湿地已经被严重改变或丧失，使物种难以生存。 海洋资源的过度捕捞，目前世界上三分之一的鱼类资源遭到过度捕捞。 用化石燃料导致气候变化，使某些物种的生存环境变得过热、过于潮湿或干燥。世界上近一半的陆地哺乳动物 – 不包括蝙蝠 – 以及近四分之一的鸟类已经因全球变暖而遭受严重损失。 污染土地和水。每年，有 3 亿至4亿吨重金属、溶剂和有毒污泥被倾倒入世界水域。 允许入侵物种挤走本地植物和动物。自1970年以来，每个国家的外来入侵物种数量增加了 70%，一种细菌就可以威胁到近400种两栖动物物种。

报告说，应对气候变化和拯救物种同样重要，这是需要同时解决两个环境问题。

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托马斯·洛夫乔伊说，这两个问题是相连在一起的，气候变暖导致物种减少，物种减少意味着有更少的树木和植物来吸收能消除空气热量的二氧化碳。

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珊瑚礁就是气候变化和物种丧失相互影响的一个典型例子。

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如果气候再热 0.5 摄氏度，珊瑚礁就减少 70% 至 90% ，再热 1 摄氏度，世界上99% 的珊瑚都将面临消失困境。

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罗伯特·沃森表示，人类若继续像以往一样照常行事，将带来灾难。

（RCI with AP ，CBC）

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