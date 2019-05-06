哈利法克斯表演艺术家Cait Anthony (Geena Grim/Contributed/CBC)

加拿大一些年轻艺术家质疑登台演出要自己掏钱的做法

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 6 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大一些还不知名的本土艺术家正面临困境，他们想要登台展示自己的才艺，但可能需要自己掏腰包。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

凯特·安东尼（Cait Anthony）是哈利法克斯的一名表演艺术家，专长于表演舞蹈和杂技。她希望能参加7月5日在哈利法克斯的一个国际艺术节。该艺术节是由一个叫“初出茅庐天才艺术家”的国际组织举办的。开始她认为这个国际组织是帮助当地艺术家扬名并支持他们展现自己才艺的，可接触以后才知道，它是有条件的：想要上台的艺术家需要给他们交费才能得到演出机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“初出茅庐天才艺术家” （RAW natural born artists）在美国、加拿大、澳大利亚和墨西哥开展业务，主要吸引各地初出茅庐的艺术人才， 包括视觉艺术、表演艺术、音乐人、电影制作人和时装设计师等。它在网站上将自己描述为“以有趣和另类的方式，让创意人员向当地社区乃至整个世界展示他们的才艺”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯克彻温省的两位音乐人Jordan Young and Evelyn Jess 也不喜欢这种交钱才能登台演出的方式(Paula Gale/CBC)

安东尼说，听起来是不错，可他们要求参与的艺术家必须以20美元的价格出售20张活动门票。如果票卖不出去，你就得自己掏腰包。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而加拿大广播公司的记者到网上搜寻相关信息，褒贬的意见都有。有些艺术家说这是一个很好的机会，有些则提醒人们要离它远点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个月，RAW的加拿大分部也曾告诉加拿大广播公司说，他们在萨斯喀彻温省开展一次让艺术家获得社会认可的机会。“允许艺术家免费展示，但要卖20张票。超过20张之外的门票收入会分给艺术家一半”。萨省的一些艺术家将这种做法称作“付费演出”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安东尼说，2016年时她也参加了哈利法克斯艺术节，但并未被要求承担费用。她说，艺术家们可以为报酬工作，但迫使他们为登台付钱可能会对艺术家造成伤害。即使一些崭露头角的艺术家可能会觉得他们在开始阶段必须不计报酬才能渐渐出名，但这种义工式的演出可能造成艺术大滑坡。她说：“如果每个艺术家都得到合理的报酬，那么艺术事业就可以繁荣昌盛。但如果艺术家都免费演出，那就会开创一个廉价的先例，然后削弱艺术，开始恶性竞争”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安东尼补充说，哈利法克斯的艺术家社区是支持新人的，很多艺术家都很乐意帮助那些不知从何开始的年轻艺人。“我也鼓励我的学生，想表演就告诉我，我可以帮你找到如何开始的正确途径”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会艺术与娱乐

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
加拿大原住民、政治、社会

加拿大司法系统人员构成越来越多样化

RCI | Français

«Parler haut et fort » pour démystifier la santé mentale

RCI | English

Study reveals high rates of Indigenous Canadians in prison is a real health crisis

RCI | Español

Quebecine MX2019: Lo mejor del cine de animación De McLaren al 3D en Ciudad de México

العربية | RCI

حديث مع الداعية الكندي الدكتور منير القاسم عن معاني صيام رمضان وقيمه