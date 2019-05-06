加拿大一些年轻艺术家质疑登台演出要自己掏钱的做法

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加拿大一些还不知名的本土艺术家正面临困境，他们想要登台展示自己的才艺，但可能需要自己掏腰包。

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凯特·安东尼（Cait Anthony）是哈利法克斯的一名表演艺术家，专长于表演舞蹈和杂技。她希望能参加7月5日在哈利法克斯的一个国际艺术节。该艺术节是由一个叫“初出茅庐天才艺术家”的国际组织举办的。开始她认为这个国际组织是帮助当地艺术家扬名并支持他们展现自己才艺的，可接触以后才知道，它是有条件的：想要上台的艺术家需要给他们交费才能得到演出机会。

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“初出茅庐天才艺术家” （RAW natural born artists）在美国、加拿大、澳大利亚和墨西哥开展业务，主要吸引各地初出茅庐的艺术人才， 包括视觉艺术、表演艺术、音乐人、电影制作人和时装设计师等。它在网站上将自己描述为“以有趣和另类的方式，让创意人员向当地社区乃至整个世界展示他们的才艺”。

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安东尼说，听起来是不错，可他们要求参与的艺术家必须以20美元的价格出售20张活动门票。如果票卖不出去，你就得自己掏腰包。

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而加拿大广播公司的记者到网上搜寻相关信息，褒贬的意见都有。有些艺术家说这是一个很好的机会，有些则提醒人们要离它远点。

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上个月，RAW的加拿大分部也曾告诉加拿大广播公司说，他们在萨斯喀彻温省开展一次让艺术家获得社会认可的机会。“允许艺术家免费展示，但要卖20张票。超过20张之外的门票收入会分给艺术家一半”。萨省的一些艺术家将这种做法称作“付费演出”。

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安东尼说，2016年时她也参加了哈利法克斯艺术节，但并未被要求承担费用。她说，艺术家们可以为报酬工作，但迫使他们为登台付钱可能会对艺术家造成伤害。即使一些崭露头角的艺术家可能会觉得他们在开始阶段必须不计报酬才能渐渐出名，但这种义工式的演出可能造成艺术大滑坡。她说：“如果每个艺术家都得到合理的报酬，那么艺术事业就可以繁荣昌盛。但如果艺术家都免费演出，那就会开创一个廉价的先例，然后削弱艺术，开始恶性竞争”。

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安东尼补充说，哈利法克斯的艺术家社区是支持新人的，很多艺术家都很乐意帮助那些不知从何开始的年轻艺人。“我也鼓励我的学生，想表演就告诉我，我可以帮你找到如何开始的正确途径”。

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