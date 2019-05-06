（Photo credit: Dong Qing Chen)

《身为华人在加拿大》：加拿大华人活动家谢景炜新书出版

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 6 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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亚洲月伊始，关于加拿大华人的专著添了一本新书：《身为华人在加拿大：为身份认同，平反与归属感而奋斗》（Being Chinese in CanadaThe Struggle for Identity, Redress and Belonging）。作者是曾为平反人头税奔走多年的加拿大华人活动家谢景炜（William Ging Wee Dere）。

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谢京炜在蒙特利尔蓝色文学节的座谈会上。（RCI）

本书的相当一部分篇幅是用来讲述加拿大华人争取人头税平反的努力和过程。但它不仅仅是一段加拿大华人的历史，也是一本家族史。谢景炜的祖父和父亲都交过人头税，同时也是加拿大排华法的受害者，在很长时间里和家人分离。谢景炜在接受本台采访时表示，他写这本书是因为想要讲出自己的故事，并且通过家人的视角讲述加拿大华人的历史。因为华人在那个年代的生活经历，很多加拿大人，甚至很多华人都不了解。

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一百年前，谢景炜的祖父和父亲先后来到加拿大，他们各自交了500加元的人头税。谢景炜1948年出生在广东台山，八年后才和母亲来到加拿大和父亲团聚。一家人定居在魁北克省蒙特利尔市。他在青年时代投身魁北克省的左翼运动，曾创建“工人共产党”。但一直要到将近四十岁时，他才了解到祖父和父亲的过去，并开始致力于争取人头税平反。

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谢景炜的母亲来到加拿大后, 在丈夫开的洗衣店里干了十七年活。（Douglas & McIntyre）

从那时起到加拿大政府道歉并补偿受害者，中间过去了二十多年。谢景炜在采访中说，他希望讲述这段历史，同时也讲述他如何在获得“政治意识”的过程中获得了“身份意识”，从一个完全不了解华人历史和父辈经历的人，变成一个“自豪的华裔加拿大人”。

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加拿大政府在2006年正式为人头税平反，赔偿受害者或受害者遗孀每人两万加元。但是谢景炜认为，这只是“部分平反”。因为已故的受害人没有得到任何赔偿。

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谢景炜在父亲去世后才发现他小心保管的人头税证明。（Douglas & McIntyre）

身为华人在魁北克

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谢景炜说，魁北克省的环境比较特殊。写《身为华人在加拿大》的另一个目的，是要描述“身为华人在魁北克”的境况。虽然在采访中没来得及细谈。但是他在当日蒙特利尔蓝色文学节为他和另外两位作者举办的座谈会上说，华人和其他外来移民在魁北克是“少数族裔当中的少数族裔”。法裔和英裔相比是少数，但是对华人来说又是多数。在这里，民族主义和种族主义有时是融为一体的。

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建议年轻一代了解早期华人的历史

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（Douglas & McIntyre）

谢景炜说，加拿大华人的背景各不相同，但是我们共同拥有数千年中华文明。他建议新移民了解早期华人的历史，建立自己的身份认同。他认为，只有在你为自己的身份认同自豪的时候，遇到种族歧视你才能有力地还击。

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谈到少数族裔内部的种族歧视，谢景炜说，也许是因为文化上的优越感等原因，华人内部确实存在对别的少数族裔的歧视。但是我们自己身为有色少数族裔，应该想想对其他少数族裔的歧视对自己是不是有好处。他认为，要消除种族歧视，建立一个更平等的社会，我们应该联合其他少数族裔，而不是看不起他们。

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谢景炜在父亲开的洗衣店里长大，曾经因自己的肤色受到别的孩子的欺凌。他在青年时代也曾经历幻灭和婚变。但是在这本书的结尾，他写道：“在写下这些字句时，我快要七十岁了，[……]台山话有个说法叫“安乐”。我在华裔加拿大人这个身份认同里安顿下来，开始享受我的安乐。而Dong Qing的爱又给了我个人归属感。”

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谢京炜新书：

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Being Chinese in Canada: The Struggle for Identity, Redress and Belonging, by William Ging Wee Dere, Douglas & McIntyre, 2019.

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