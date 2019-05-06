加拿大政府将提交法案，建议加强对边检人员的监督

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加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）预计明天（5月7日）将向议会提交法案，建议加强对加拿大边境服务署的外部监督。具体做法是把目前由内部人员负责的一部分公共投诉转交给公民评估与投诉委员会（CRCC）处理。该委员会目前已经在负责处理对加拿大皇家骑警的公众投诉。

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但是涉及国家安全的投诉将由一个待成立的新机构处理。

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加拿大政府将在今后五年中为此拨款2440万加元，此后每年拨款680万加元。除了处理公众投诉外，CRCC的主席也有权自行决定对加拿大皇家骑警的行为进行调查。新法案如果通过，这项权力将扩大到加拿大边境服务署。

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加拿大边境服务署有大约七千名员工。其工会主席在接受CBC采访时抱怨说，公共安全部并没有就这项法案征求他们的意见。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris, Catharine Tunney, Vassy Kapelos）

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