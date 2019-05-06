低收入街区的孩子更容易被车撞：安大略省研究

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在安大略省，住在低收入街区的儿童被过往车辆撞倒的风险高于住在富裕街区的儿童。这是多伦多病童医院，约克大学和临床评估科学研究所（ICES）的研究人员在查阅了2008年到2015年期间全省急救病历数据后得出的结论。

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好消息是，在这七年当中，因被车撞而去急诊室的儿童减少了18%。富裕街区的这类病例更是减少了22%。但是，低收入街区的儿童因被车撞伤去急诊的病例却上升了14%。

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这意味着，富裕街区的儿童被车撞的风险比低收入街区低48% 。

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研究人员说，这个结果显示应该在低收入街区加强对车和行人相撞的防范，例如用障碍物，减速路坎等方式强迫过往车辆减速行驶。

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（RCI with CP）

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