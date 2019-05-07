林火导致污染，加拿大西部省份空气净化器销售大增

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在加拿大西部地区，越来越多的居民开始在室内安装空气过滤器或净化器。

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去年夏天，不列颠哥伦比亚省 （BC）和阿尔伯塔省许多地区遭遇野火，许多不得不人在室内度过大量时间，这种情况今年很可能还会重复。

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在 BC 省的乔治王子城（Prince George），Filter Shop的商店经理 Nadine Serwatkewich 表示，现在许多人正在为即将到来的野火季节做准备。

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Nadine Serwatkewich 说，去年，野火造成的烟雾覆盖了乔治王子城，公司的空气净化器销售暴增，公司设在埃德蒙顿的工厂不得不加快生产和送货速度。

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温哥华、埃德蒙顿等大城市去年也受到烟雾的影响，空气净化设备的销售也出现明显增加。

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Best Buy Canada 报告称，2018 年不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省的空气净化器销量增长了 50% 以上，Best Buy 预计这一趋势2019年将会继续。

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加拿大统计局没有有关净化器的具体销售数据，但确认此类产品的销售额有所增加。

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（RCI with Andrew Kurjata/ Radio Canada）

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