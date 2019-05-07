绿党竞选人赢得纳奈莫选区补选，具有多重意义

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不列颠·哥伦比亚省纳奈莫选区星期一举行了联邦议会议员的补选， 结果是绿党的竞选人保罗·曼利（Paul Manly） 胜出，曼利本人和新闻媒体从各个方面提到此次选举结果所具备的多重含义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该选区此次补选是因为，原来的新民主党国会议员希拉·马尔科姆森（Sheila Malcolmson）在参加今年1月的省选时赢得了省议员的席位， 从那以来联邦议员的席位就一直空缺着。曼利得到了37.1% 的选票。参加竞选的保守党候选人得到25.1%的支持率；而新民主党得到了22.9%的选票， 自由党候选人仅得到11.1%的选票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼利是一名研究人员，电影制作人和传播专家。他曾在2015年代表绿党在同一选区竞选国会议员， 当时的得票率排在第四位，仅获得20％的选票。这次是温哥华岛这个选区八个月来的第三次选举。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼利说，他的胜出表明了加拿大民众正在认真看待气候变化问题。他在胜选后的讲话中说：“现在是需要我们采取进一步行动以保护环境的时候了， 我们需要多一些政治勇气来应对气候变化。 此外停止给石油行业的补贴。我们曾以新技术换掉了马和马车，现在是时候换掉内燃机了。那些日子应该结束了。现在是向前迈进的时候了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼利的胜选也为今年10月份的全国大选发出了强烈的信号。曼利此次当选是绿党除党领伊丽莎白·梅之后， 第二位进入国会的议员。此前多年来一直只有党领一个人。因此加拿大广播公司的一篇报道说， 这标志着加拿大政治版图变化的开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

绿党领袖伊丽莎白·梅则发表声明说：“选民们勇敢地选择了改变，保罗和我将努力工作， 以赢得更多加拿大选民的信任”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada