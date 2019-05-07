加拿大政要名人恭贺英国王室再添新丁

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多以及多名加国政要纷纷祝贺英国王室新添了一名男孩。

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星期一早上，哈里王子的夫人梅根·马克尔生下一个7磅多的健康男婴 。特鲁多在社交媒体‘推特’上发帖恭喜这对最新的王室父母。他说祝愿苏克塞斯公爵和公爵夫人可以和孩子“一家三口尽情享受这个快乐时光的每一分钟”。

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其他发出祝贺信息的加拿大政要还有议会反对党保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer），他向新出生的男孩及父母表达最良好的祝愿。加拿大总督朱莉·帕耶特（Julie Payette），多伦多市长约翰·特里（John Tory）等也在社交媒体上发布了恭喜之词。

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曾和梅根一起在多伦多拍摄电视连续剧Suits的加拿大知名演员帕特里克·亚当斯（Patrick J. Adams）也在推特上发帖说：“刚听说重7磅3盎司的男婴问世。谨此给他和他的父母送上更多的爱”。亚当斯和他的女演员妻子在去年10月刚有第一个孩子，因此他说到：“七个月前刚开始学习怎样向做父母转变”。

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至于此次加拿大是否给新出生的王子送了礼物，目前还不得而知。在哈里王子的哥哥威廉王子和夫人凯特的三个孩子出生时，加拿大都有送去加拿大制造的礼物。2013年乔治王子出生时的礼物是手工编织的毛毯和具有原住民特色的婴儿软鞋；2015年夏洛特公主出生时，加拿大送的礼物是加拿大鹅防雪装；后来路易王子出生时送去的是具有原住民传统的毛毯-海达。

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预计在今后几天内，哈里和梅根夫妇还会公布更多有关他们第一个孩子的更多细节， 包括新生儿的名字和照片。

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