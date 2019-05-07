加拿大难民申请积压越来越严重，等候审批时间将翻倍

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根据联邦政府开支监管机构的一份新报告，加拿大收到的难民申请数量不断上升，而审批处理系统存在着拖延时间长、缺乏犯罪审查的问题。

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这份报告由加拿大总审计长 （The Auditor General of Canada）公布，报告批评加拿大的难民申请审理系统效率低、过时，并预测寻求庇护者的等候时间将进一步加长。

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等候时间从 2 年增至 5年

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在周二（5月7日）发布的报告中，加拿大代理总审计长西尔万·理查德（Sylvain Ricard）写道，我们预计，每年新增的庇护申请人数将稳定在大约 50,000 人，而他们等候申请结果的时间将在 2024 年达到 5 年，为目前等侯时间的两倍以上。

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报告发现，从美国经非正式入境点进入加拿大的人数激增，但联邦政府的处理过程没有跟上速度。

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从美国越境的人，主要是通过魁北克省的罗克赛姆路 （Roxham Road ）进入加拿大，在过去两年中，约有 4 万 人从这里非法越境。

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截至到 2018 年底，加拿大总共有 71,380 个难民申请在“排队”，目前的等待审批时间为大约 2 年。

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安全风险

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代理总审计长还指出了在审理接收过程中的安全风险。

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报告说，加拿大边境服务局（CBSA）、移民难民和公民（IRCC）部并没有一个质量保证计划，来确保信息的准确性和完整性。

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在抽样检查中，审计长发现有 0.5% 的申请在处理中没有完成犯罪或身份的生物识别检查。

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报告写道，CBSA 和 IRCC 两个机构都没有系统跟踪这些申请是否都完成了犯罪记录检查。

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报告最后归纳说，工作效率低、听证会推迟、有关部门继续用纸质文件来处理难民申请等等，都是导致申请大量积压的原因

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5年内增12亿加强边境管制

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CBSA、IRCC 和加拿大移民难民委员会对上述调查结果表示同意，并回应正在探索新的方法来对应不断增多的难民申请。

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加拿大联邦政府已经在今年的预算宣布，今后 5 年内增拨 12 亿加元，用于加强边境管制，加快对难民申请的处理速度，并把申请被拒的人快速驱逐出境。

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皇家骑警缺乏设备

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与此同时，加拿大代理总审计长还在报告中批评加拿大皇家骑警 RCMP / GRC 缺乏总体规划。

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报告说，在遭到枪击的情况下，皇家骑警并不是所有警官都拥有能够保护自己的设备。

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审计报告发现，自从 2014 年以来，加拿大皇家骑警得到的枪支和硬体保护装备都有所增加，但设备的分布不均，从而使一些分区缺乏设备，而且对警官提供的长期培训不够。

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自 2001 年以来，共有 15 名加拿大皇家骑警的警官在 9 起枪击事件中丧生。

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（RCI with CBC）

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