多伦多一公寓内养 300 只猫，市政员工穿防护服进公寓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多市的一个公寓里居然养了近 300 只猫，多伦多市政动物服务部门表示，正在把这些猫送走。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市动物管理部门 （Toronto Animal Services）的 Mary Lou Leiher 表示，这些猫在公寓内到处大小便，空气质量恶劣，又脏又臭，使市政员工在进入公寓前不得不戴上防护装备 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，该公寓属于社会福利住房，市政当局是在接到多伦多社区住房公司 Toronto Community Housing Corporation 的报告后进入该公寓的，原房客已经不再住在哪里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mary Lou Leiher 还说，这些猫中有不少怀胎的母猫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据多伦多的城市章程，居民在家里最多只能养 6 只猫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada