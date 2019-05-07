纪录片中的让·瓦尼埃 (CNS photo/Abramorama)

国际社会悼念关注智障者慈善组织“方舟”的创办者，加拿大人让·瓦尼埃

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 7 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期二，国际慈善组织“方舟”（ L’Arche）宣布：其创办者，加拿大人让·瓦尼埃（Jean Vanier）在巴黎辞世。90岁的他在生命的最后阶段患有甲状腺癌。

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半个多世纪以来，瓦尼埃一直都在从事帮助加拿大和其他多个国家那些智障者的工作，以改善他们的病情和生活条件。

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瓦尼埃是加拿大第一位法裔总督乔治·瓦尼埃（Georges P. Vanier）的儿子，是五个孩子中的第四个。他接受过广泛的英语和法语教育，获得了哲学博士学位，居住地则在英国，法国和加拿大。

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他是一名虔诚的天主教教徒，年轻时曾担任加拿大海军官员和教授。1964年一次对精神病院的访问，促使他创立了“方舟”慈善组织，试图为那些患有精神障碍的人创造另一种生活环境，不再成百上千地关在精神病院里，而是为他们创造类似家庭的生活环境，使他们可以成为社会活动的参与者而不是患者。

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（James Martin,/ Priest in New York City)

 “我们准备好了要照顾智障者吗”？

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瓦尼埃当时告诉加拿大广播公司的节目主持人说，在一个变得越来越复杂和无动于衷的世界里，有人为智碍发出声音很重要。他说：“你会发现那些人虽然精神上有缺陷，但他们心并不残缺，而且他们在精神上并没有缺陷。他们同样喜欢动物，喜欢大自然，甚至会让你发现很多东西：爱情、温柔、怜悯，而且都是纯真的”。

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“方舟”慈善组织创建的第一个智障者社区关照中心是在安大略省的列治文山，后来先扩展到全加拿大的29个城市，从西海岸的不列颠·哥伦比亚省的科莫克斯山谷（ Comox Valley）到大西洋岸边新斯科舍省的布雷顿角。近年来则已遍布世界5大洲的38个国家，智障者关怀中心总共达154个。

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“方舟关注智障者“慈善组织法国分布的负责人皮埃尔•杰奎德（Pierre Jacquand）说：“就是因为他看到精神病院的患者有的被锁起来后，他那颗受圣经启发的心无法再平静。 他觉得有必要保护这些最边缘化的人。然后他为他们发出了声音”。杰奎德补充说，随着时间的推移，瓦尼埃的工作带来了更广泛的变化，法国等许多国家更关注解决智障者的需求，包括唐氏综合症和自闭症障碍。

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在蒙特利尔康科迪亚大学2006年的一次演讲中，瓦尼埃谈到西方的个人主义文化过于看重美丽、财富和成功，而在健康与残疾之间拉开了差距。

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“我们看到了智障者和麻风病人，我们希望治愈他们，但我们是否准备好照顾他们呢？我们想要金钱，权力，走上特权阶梯。 但我们想过在哪里接纳那些没有权力，金钱或特权的人呢？”

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瓦尼埃没有自己的后代。但杰奎德说，他在许多国家留下了遗产，“他的家人现在到处都是”。

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几十年前，瓦尼埃就交出了“方舟”慈善组织的领导权，但他继续住在巴黎北部的该组织创建的第一个社区中心。他的追悼会预计将在下周举行。

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瓦尼埃和“方舟”都享有国际盛誉

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瓦尼埃一生还游走世界各地倡导各宗教间的对话，并因此获得多个国际奖项，例如2015年获得有精神领域诺贝尔奖之称的邓普顿奖（Templeton Prize），该奖项的第一名获奖者是特丽莎修女。他还曾荣获法国的荣誉军团奖。2017年戛纳电影节上放映了以他为故事主角的纪录片，名为《让·瓦尼埃，柔情的圣礼》。

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瓦尼埃几十年的慈善工作赢得了加拿大和国际上很多公众人物的赞赏，他们也为他的去世表达了哀悼。

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在加拿大，总理特鲁多在社交媒体上向他表示致敬，称瓦尼埃“为帮助最弱势群体终生工作，并为每个人提供了真正公平的成功机会。他通过L’Arche让我们的世界成为一个更好、更具包容性的地方，他的遗产将继续激励我们所有人”。

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绿党领袖伊丽莎白·梅称他“是一位非凡的人，是我们中间的圣人”。前自由党领袖鲍勃·雷表示，瓦尼埃“精神慷慨地与人们分享他的友谊、灵感和远见”。

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阿尔伯塔省总理杰森·肯尼，自由党前部长简·菲尔波特，安大略省总督伊丽莎白·道德斯韦尔等也对瓦尼埃的遗产表示敬意。

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在国际上，梵蒂冈发言人说，教皇得知他去世的消息后，已为他和所工作的组织祈祷。

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圣公会坎特伯雷大主教贾斯汀·韦尔比（Justin Welby）说：“瓦尼埃的愿景、教诲和榜样将时时提醒我们，珍视那些无限珍贵的东西”。

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法国驻联合国代表团表示，瓦尼埃“致力于帮助他人，是激励我们所有人的动力源泉”。收听

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