加拿大现在就像九一八事变前的中国：加拿大华裔学者谈加中关系

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加中关系自从孟晚舟引渡案以来持续恶化。加拿大华裔学者赖小刚教授说，加中关系和中美关系紧密联系在一起。中国现在的做法是以大欺小，如同九一八事变前的日本。中国政府的做法源于缺乏安全感，也可能是因为内部出现了问题。他还认为，加中外交冲突如果持续下去，受损失的将不仅是加拿大油菜籽农场主，加拿大华人也会间接受害。

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赖小刚在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。他不久前就加中关系问题接受了本台的采访。

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北京对美国全面投降，但却要在加拿大身上给美国及其盟国一点颜色看

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赖小刚认为，北京对加拿大的立场是和中美关系联系在一起的。中美贸易谈判，北京看来是全面投降了。如何“找回来”？加拿大是个最佳目标：实力不能和中国相提并论，又和美国关系密切。给加拿大一点颜色看，是要向美国所有的盟国和接近它的国家释放一个强烈信号：北京可以对美国服软，但是对其他国家不可以；美国可以这样对待北京，但是你们其他国家不可以。“打加拿大是给美国看，也是给世界上所有其他国家看。”

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加拿大在其外交与防务政策上一直在努力避免成为“第二个比利时”。赖小刚解释说，比利时在两次世界大战期间都变成了德国打击法国的通道，中立地位被德国破坏。加拿大在冷战期间一直在努力避免掉进美苏争霸的夹缝里。但不幸的是，在目前中美发生战略对抗的时候，加拿大正好夹在了中美之间。

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造成这种状况的导火线是孟晚舟引渡案。赖小刚说，这件事给加拿大带来了很多的麻烦。但是加拿大不可能为孟晚舟案破坏和美国之间的条约体系，更不可能改变自己的司法程序。 他认为，一开始的时候北京也不想把事情闹成现在这个样子。但是案子被媒体曝光后，双方都受到公众舆论的压力，因此冲突愈演愈烈，造成今天这种状况。

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现在加拿大就像九一八事变之前的中国，北京就像九一八事变之前的日本

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赖小刚说，当年日本仗着自己的实力欺负中国，现在北京也是仗着自己实力欺负加拿大。中国自鸦片战争后近百年来的遭遇让中国的公众都相信实力，相信谁的拳头大谁就说了算，而把公平正义放在了一边。

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他认为，加中关系发展到现在这种状况，一个核心问题是是否应该有正义，是否应该有法律。北京在孟晚舟案被曝光、无法暗箱操作以后，采取了不加掩饰的以大欺小的做法。这使他联想到了九一八。日军侵占东北是因为日本帝国的生存需要东北，至于是否符合法律和规则并不重要。

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加拿大华人会成为间接牺牲品

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赖小刚说，北京这样做会让国内一些民族主义者感到高兴。而且加拿大确实无法做出相应的还击。加拿大不是美国，没有和中国对抗的实力，也没有做这种事的文化。

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他认为，加拿大华人可能会成为加中关系紧张的间接牺牲品。一方面是经济和就业，另一方面，华人很难和中国切割开。加拿大人尽管不会明说，但总会把我们和北京联系起来。另外，对加中关系的不同看法也会在原本就是一盘散沙的华人中间引起新的争论。

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但是北京又能在这中间得到什么呢？赖小刚认为，北京对加拿大的做法其他国家看在眼里。这会损害中国的国际形象，最终得不偿失。

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北京是不是内部出现问题了？

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赖小刚说，北京对加拿大的荒谬政策是因为缺乏安全感，另一方面可能是因为内部出现了问题。他分析说，一个是内部统一问题。北京提出“定于一尊”，这可能恰恰说明大家“不尊”。

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另一个问题是对局势的研判失误。如果看看2013年的十八届三中全会决议，会让人觉得这简直不是一个国家。赖小刚认为，出现这样的情况是因为这几年来决策部门对局势的研判失误。而这种失误是因为 “把宣传当成研究，研究当成宣传”，二者不分造成的。

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加拿大应该采取更强硬的立场

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赖小刚认为，伯顿教授等中国问题专家主张加拿大对中国采取更强硬的政策，这是有道理的。就像日本当年欺凌中国，到一定程度，中国会反击。“即使打不赢也会反击的。”

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他在采访中还评论了中国的外交风格：

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