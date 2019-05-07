加拿大在世贸组织会议上要求中国提供加拿大油菜籽被污染的证据

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在世贸组织星期二（5月7日）的一次理事会会议上，加拿大常驻世贸组织大使德伯尔（Stephen de Boer）要求中国提供加拿大油菜籽被有害生物污染的证据。他表示，如果有贸易伙伴国发现加拿大出口产品的问题，加拿大希望找到解决办法。

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他在会议上再次提出派专家去中国，听取中方的科学证据。中方一直对这个要求置若罔闻。与此同时，加拿大的大豆、豌豆和猪肉对华出口也先后遇到障碍。

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一位没有透露姓名的加拿大政府官员在接受加通社（CP）采访时说，德伯尔今天在日内瓦世贸组织会议上的发言并不是如反对党建议的正式投诉，但这是加拿大第一次在世贸组织的重要会议上正式提出此事。

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加拿大食品检验局对出口油菜籽的两次检查没有发现问题。德伯尔说，加拿大一直在努力和中国合作，尝试解决问题。但是我们首先必须充分了解问题出在哪里。

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中国刚刚取消了两家魁北克省猪肉出口商的出口许可。

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（RCI with CP, Mike Blanchfield）

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