BC省从今夏起将在重要路口用红灯摄像机自动测速

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BC省政府计划从今年夏天开始在一些十字路口用红灯摄像机进行自动测速。该省目前已经有一百多个路口安装了摄像机，只是没有启动自动测速功能。警方现已经选出第一批35个路口。

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BC省司法部长法恩沃斯（Mike Farnworth）说，这项措施是为了改变危险驾驶习惯，为了更有效地达到这个目的，省政府和警方都不打算透露触发摄像机自动测速装置的速度阈值。

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省政府有关部门对140个装有摄像机的路口所发生的车祸与车速数据进行了研究。在过去四年中，每年都有超过一万辆车超速至少30公里。

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法恩沃斯说，BC省每天发生900多起车祸，60%的车祸发生在十字路口。

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（RCI with CBC News）

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