安大略省 Lyme 病风险区在不断扩大

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安大略省公共卫生部的一份报告显示，安大略省居民感染莱姆病 (Lyme disease ) 的风险正在上升，这与气候变化直接有关。

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安省卫生专家 Curtis Russell 参与了安省莱姆病风险区的绘图项目，他说，被黑腿蜱虫 (blacklegged ticks) 叮咬则有可能患上莱姆病，现在安省的风险区域不断扩大，一旦蜱虫进入一个区域，就很难把它们除去。

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他同时指出，风险区都是有繁茂树木的地区，不是城市区。

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气候变化

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Curtis Russell 说，根据研究，气候变化是导致莱姆病风险区扩大的重要因素。

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他解释说，黑腿蜱虫不耐严寒，但近年来气温上升，使蜱虫得以在冬季生存。

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虽然很难预测未来的气候变化，但研究人员预计，安大略省内有黑腿蜱虫的区域将会继续扩大。

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卫生人员说，外出到有树林地区远足时要保护自己，免受蜱虫的叮咬，提示如下：

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穿长袖和浅色衣服；

提前喷洒驱蚊剂；

走路时在路段中间走；

远足后立即冲淋浴；

远足后仔细检查衣服和四肢，蜱虫是一种很小的虫子。

（RCI with CBC）

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