Photo: Getty Images / courtney

加拿大半数以上公司的董事会只有男性

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 8 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大统计局周二（5月7日）公布的数据，加拿大一半以上公司的董事会完全由男性组成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述调查基于统计局在 2016 年进行的统计，评估了加拿大所有类型企业的情况，包括上市公司、私人企业以及隶属于政府的公司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果是：加拿大公司的董事会中，56.8% 的董事会只有男性，28% 只有一名女性董事，15.2% 有超过一名女性董事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

董事会成员中女性占 19.4%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，调查发现在所有类型企业的董事会成员中，妇女占总数的近 20%，政府下辖公司和上市公司的情况要好于私人企业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局说，公开上市公司（entreprises publiques）的董事会，女性董事的比例要高于私人企业的比例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年，在隶属于政府的公司中，女性在董事会中的比例最高，为 28.8%，其次是上市公司，为 20.5%，私人企业董事会的女性比例最低，为 17.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新规定起作用

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经有研究表明，由于新的法规要求上市公司披露董事会成员的性别的信息，从2015 年到 2017 年，上市公司董事会中女性董事的人数有所增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，在 上市公司的董事会中，28.1% 有 1 名女性，10.5% 有 2 名女性，5.5% 有 3名或更多女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Shutterstock / Jacob Lund

进展缓慢

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Webnames.ca 的联合创始人兼首席执行官西贝尔·尼格里斯（Cybele Negris）表示，加拿大在董事会中实现性别平等方面进展缓慢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，希望各个公司企业开始了解拥有一个多元化董事会的好处，多元化的董事会能够带来更有建设性的辩论和对话，有助于推动企业的创新和变革。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尼格里斯说，对于任何公司来说，董事会应该能反映自己的客户、员工以及主要利益相关者的情况，然而，如果董事会的成员在年龄、种族、性别、背景方面完全相同，不难想象，很难有不同的意见和想法来推动改变和创新。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西贝尔·尼格里斯本人是一些董事会的成员，其中包括加拿大皇家造币厂和不列颠哥伦比亚省汽车协会的董事会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

妇女需要更努力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Women Get on Board 的创始人兼首席执行官黛博拉·罗萨蒂（Deborah Rosati）表示，人们对于让女性进入董事会能带来的商业利益有越来越多的认识，如果没有年龄限制或任期限制，将会有更多女性进入董事会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，作为一名在众多董事会任职的女性，她深知女性在董事会会议室里所面临的挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗萨蒂说，作为一个女人，你需要更加努力工作，确保别人听到你的声音。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

此外，金融业的董事会中女性更多, 为 22.5%，建筑业和制造业的女性比例最低，分别为12.8% 和14.4%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大统计局没有按省份划分的数据。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大控股公司董事会妇女比例最高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大统计局还研究了公司股东比例与董事会女董事比例之间的关系。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

报告说，加拿大人控股公司的董事会中女性人数最多，女董事为 21.3%。

法国人控股的公司排名第二，女董事为 17.5%，其次是英国，17.1%。

(Radio Canada, Melissa Bennardo /CBC, RCi  )

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Les cyberattaques sont en hausse dans le monde et ont coûté plus de 12 M$ aux entreprises canadiennes en 2018

RCI | English

Excess weight a growing cause of preventable cancer

RCI | Español

"El viaje interminable" de José del Pozo, una historia de exilio y emoción

العربية | RCI

الأزمة الكندية الصينية مستمرة وتلحق الأذى بصورة الكنديين الصينيين

Radio-Canada.ca CBC.ca
Gérard Bouchard et Simon Jolin-Barrette : quand deux visions de la laïcité s'affrontentLes homosexuels pourront donner du sang après trois mois d'abstinenceSuspension de l'accusation d'abus de confiance contre le vice-amiral Mark NormanUne municipalité de l’Alberta boycotte QuébecPrésence d'arsenic chez des enfants à Noranda : des parents réclament des mesures concrètesLes avocats de Meng Wanzhou veulent obtenir plus d’information sur son arrestationGM gardera une partie de son usine d'Oshawa ouverte : 300 emplois sauvésLe rapport Mueller à l'origine d'un bras de fer entre Trump et le CongrèsDes gens de partout au Québec livrent un dernier hommage à la fillette morte à GranbyTrudeau s'attend à « l’une des plus ignobles et conflictuelles » campagnes électorales de l’histoire
Archie has arrived: From the baby's name to the big reveal, Meghan and Harry defy royal conventionTrump's 'maximum pressure' on Iran is causing U.S. some self-inflicted damageCalgary man convicted of teen's swarming murder laughs at judge, exits slamming door4 in 10 Canadian cancer cases could be prevented by not smoking, keeping active, making other choicesBlood donation deferral period drops to 3 months for gay, bisexual menTrump uses executive privilege to keep Mueller materials, redactions from Congress'At all times I acted with integrity': Mark Norman speaks after Crown stays breach-of-trust chargeChristian woman acquitted of blasphemy in Pakistan arrives in CanadaUber, Lyft drivers protest in cities across the U.S.Iran announces partial withdrawal from nuclear deal