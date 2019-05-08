加拿大半数以上公司的董事会只有男性

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根据加拿大统计局周二（5月7日）公布的数据，加拿大一半以上公司的董事会完全由男性组成。

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上述调查基于统计局在 2016 年进行的统计，评估了加拿大所有类型企业的情况，包括上市公司、私人企业以及隶属于政府的公司。

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结果是：加拿大公司的董事会中，56.8% 的董事会只有男性，28% 只有一名女性董事，15.2% 有超过一名女性董事。

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董事会成员中女性占 19.4%

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与此同时，调查发现在所有类型企业的董事会成员中，妇女占总数的近 20%，政府下辖公司和上市公司的情况要好于私人企业。

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加拿大统计局说，公开上市公司（entreprises publiques）的董事会，女性董事的比例要高于私人企业的比例。

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2016年，在隶属于政府的公司中，女性在董事会中的比例最高，为 28.8%，其次是上市公司，为 20.5%，私人企业董事会的女性比例最低，为 17.4%。

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新规定起作用

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已经有研究表明，由于新的法规要求上市公司披露董事会成员的性别的信息，从2015 年到 2017 年，上市公司董事会中女性董事的人数有所增加。

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例如，在 上市公司的董事会中，28.1% 有 1 名女性，10.5% 有 2 名女性，5.5% 有 3名或更多女性。

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进展缓慢

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Webnames.ca 的联合创始人兼首席执行官西贝尔·尼格里斯（Cybele Negris）表示，加拿大在董事会中实现性别平等方面进展缓慢。

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她表示，希望各个公司企业开始了解拥有一个多元化董事会的好处，多元化的董事会能够带来更有建设性的辩论和对话，有助于推动企业的创新和变革。

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尼格里斯说，对于任何公司来说，董事会应该能反映自己的客户、员工以及主要利益相关者的情况，然而，如果董事会的成员在年龄、种族、性别、背景方面完全相同，不难想象，很难有不同的意见和想法来推动改变和创新。

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西贝尔·尼格里斯本人是一些董事会的成员，其中包括加拿大皇家造币厂和不列颠哥伦比亚省汽车协会的董事会。

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妇女需要更努力

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Women Get on Board 的创始人兼首席执行官黛博拉·罗萨蒂（Deborah Rosati）表示，人们对于让女性进入董事会能带来的商业利益有越来越多的认识，如果没有年龄限制或任期限制，将会有更多女性进入董事会。

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她说，作为一名在众多董事会任职的女性，她深知女性在董事会会议室里所面临的挑战。

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罗萨蒂说，作为一个女人，你需要更加努力工作，确保别人听到你的声音。

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此外，金融业的董事会中女性更多, 为 22.5%，建筑业和制造业的女性比例最低，分别为12.8% 和14.4%。

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加拿大统计局没有按省份划分的数据。

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加拿大控股公司董事会妇女比例最高

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加拿大统计局还研究了公司股东比例与董事会女董事比例之间的关系。

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报告说，加拿大人控股公司的董事会中女性人数最多，女董事为 21.3%。

法国人控股的公司排名第二，女董事为 17.5%，其次是英国，17.1%。

(Radio Canada, Melissa Bennardo /CBC, RCi )

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