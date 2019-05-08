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保守党推强军政策但钱从哪来？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 8 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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要想把执政党赶下台自己上台执政，反对党要拿出能够获得选民青睐的竞选纲领，光是骂执政党无能是远远不够的。

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施政纲领

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保守党领袖谢尔在离加拿大全国大选还有5个月的时候终于开始推出保守党的竞选和施政纲领了。其首先谈论的是壮大加拿大军事实力的国防政策和加强与美国、北约、五眼情报合作组织、日本、印度的军事合作；谢尔还承诺要解决加拿大多年积累下来的军事采购审批系统复杂无效率和政治干预过多的老大难问题。

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星期二谢尔在其首次政策性竞选讲话中承诺保守党上台后会购买新潜艇以壮大加拿大的海军力量、参加美国反导弹防御体系、延长军事援助乌克兰的项目。但谢尔却没有提及这些会耗费巨额资金的项目钱从哪里来。

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量入为出

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Ryan Remiorz/THE CANADIAN PRESS

保守党素来以奉行量入为出、负责任的财政政策而自诩。保守党选民们在衡量政府政策的好坏时首先要问的问题是要花多少钱、钱从哪里来。

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专家们指出，谢尔做出的上述强军承诺要花费纳税人大笔的真金白银。不论是购买德国还是瑞典建造的潜艇都会价格不菲；参加美国的反导弹防御系统虽然可以有不同的参与级别，从参与研发、到设置雷达、到部署反导弹基地，但没有一个不是烧钱的事情。

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自由党的承诺

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特鲁多自由党联邦政府执政后发表的国防政策白皮书承诺，会让加拿大的国防开支在10年内，也就是到2027年增长70%。

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专家们认为，除非谢尔能够把其承诺的大笔采购军事装备的计划融入特鲁多政府制定的国防开支增长计划中去，否则就必须要重新制定加拿大的国防开支资金分配计划。

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保守党的记录

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加拿大研究国际战略问题的专家、卡尔顿大学教授Stephen Saideman指出，如果保守党政府把削减预算赤字作为其首要施政目标，则这些壮大加拿大军事力量、密切与盟国军事合作的计划很可能就会被搁置。谢尔已经在过去的讲话中承诺要削减联邦政府预算赤字，如果他真要大刀阔斧削减联邦政府预算赤字，加拿大的国防开支很难不受影响。

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在上届保守党政府执政时，时任保守党政府总理哈珀虽然在阿富汗战争期间增加了国防开支、承诺要更新换代加拿大军队的老旧武器装备，但最后为了削减联邦政府赤字还是推迟了重要的军备采购计划。

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特鲁多自由党政府上台后以耗资过大为理由取消了保守党政府从美国采购F35战机的计划。

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Mike Hillman/CBC

要看行动

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加拿大不列颠哥伦比亚大学研究国防事务的专家Michael Byers认为，让加拿大的军备采购决策不受政治干扰听起来很美好、能够为纳税人省下大笔金钱，但是否能够实现就是另外一回事了。如果谢尔真的做到了，他将成为让加拿大军备采购决策非政治化的第一位加拿大联邦政府总理。

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Michael Byers指出，过去二十年来的几届加拿大联邦政府，不论是保守党政府还是自由党政府，在国防开支问题上都是说的多、做的少，没有真正干成几件实事。谢尔领导的保守党若成为执政党，其是否能够打破这种只是口头上强军的局面仍然是个问号。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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