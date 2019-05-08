水势消退，蒙特利尔解除紧急状态

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蒙特利尔市宣布解除紧急状态，蒙特利尔市长 Valérie Plante 周三（5月8日）上午宣布了这个决定。

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Valérie Plante 在一份声明中表示，最近几天水位大幅下降，不再需要维持紧急状态。

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4月下旬，蒙特利尔岛受到洪水威胁，市政府在 4月 26日宣布实施紧急状态。

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紧急状态赋予市政当局强制撤离灾区居民以及实施其他防洪措施的权力。

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这次洪灾蒙特利尔岛受到的影响不大，截至到5月5日，蒙特利尔市有210人被撤离，拉瓦尔市有 266人被撤离。

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截止到 5月 5日，魁北克全省有10338人被撤离，近5500所房屋被淹，灾情最严重的是 Laurentians 和 Outaouais 两个地区。

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（RCI with CBC, Radio Canada ）

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