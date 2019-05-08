孟晚舟周三早走出家门时， 门外已有不少记者(Ben Nelms/CBC)

孟晚舟及律师利用星期三出庭的机会再次否认控罪， 要求搬住处

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 8 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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华为公司首席财务官孟晚舟星期三上午在不列颠·哥伦比亚省高等法院出庭。

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这次的开庭没有要求被告必须出席，因为只是讨论引渡聆讯的程序和安排。但孟晚舟和她的的律师团队利用此次开庭的机会提出抗辩说，对孟晚舟的逮捕和关押都是不合法的，引渡也是没有证据基础的，并要求控方公布更多相关证据。孟晚舟的律师还希望法庭允许孟晚舟从现在的住宅搬到另一个住宅，因为后者安全性更好一些。孟晚舟打算搬到在温哥华的第二座豪宅，它坐落在Shaughnessy区，价值1500万加元。

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(Ben Nelms/CBC)

自从去年12月，加拿大应美国要求在温哥华机场逮捕了47岁的华为高管后，此案就不断发酵。孟晚舟在几位朋友的担保下以1000万加元的保释金获得保释资格，随后就回到在温哥华西区价值200多万的自家豪宅，与丈夫和孩子住在一起。而中国要求释放孟晚舟，并为此不惜拘捕加拿大人质，对加拿大施加压力。

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自上次孟晚舟在法庭公开露面到现在差不多两个月的时间里。围绕此案出现了一些新的变化， 一是中国方面加大了对加拿大的施压力度， 不仅停止进口加拿大的油菜籽， 还扩展到大豆、豌豆和猪肉。

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二是在美国检方公布了对孟晚舟和华为公司13项犯罪指控之后，最近美国纽约东区法院检察官又宣布，打算使用根据美国“外国情报监视法”获得的电子监控证据。此外美国起诉方也在寻求取消华为的美国律师詹姆斯·科尔（James Cole）的资格。詹姆斯·科尔曾担任美国副检察长。

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孟晚舟在温哥华的第二座房子价值1500万加元(Evan Mitsui/CBC)

另据加通社报道，华为公司加拿大首席安全官星期三在多伦多说，华为公司在加拿大十几年的记录显示，华为是可以信赖的为加拿大提供五G无线网络的公司。

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这位名叫奥利维拉·扎特扎罗（ Olivera Zatezalo）的女士说， 华为的5G网络从来没有出现过安全漏洞。她说，加拿大人应该相信自己政府在网络安全方面的专业知识及其经验，与华为合作。

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美国一直在敦促其盟友停止使用华为的网络， 以避免让中国政府获取高度敏感的信息。

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