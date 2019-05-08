萨斯卡通一位妇女在家中收藏了约3000个芭比娃娃

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加拿大人有各种各样的收藏爱好。萨斯卡通市的一位叫安德里亚·凯特尼考福（Andrea Katelnikoff）的女士喜欢收集芭比娃娃， 现在已经收藏了约3000个。

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安德里亚在1988年获得了她的第一个芭比娃娃。那是她丈夫加里（Garry）送给她的圣诞礼物。加里看她很喜欢，第二年她过生日时，就又送了她一个。安德里亚说: “从那以后，我就开始收藏芭比娃娃，且一发不可收拾”。

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她从30出头开始收藏，到现在30年过去了，他们住的房子里已总共有约3000个芭比娃娃。

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“这些芭比娃娃买的时候大多数是在盒子里，但我也会在二手市场搜寻。对淘来的二手芭比娃娃，我会给他们洗澡，梳妆打扮，包括做头发，然后把它们放在不同的地方”。

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如今家里的每个房间和走廊里、家具上都摆着、挂着芭比娃娃和芭比娃娃纪念品。甚至还有一个芭比主题的浴室。加里开玩笑说：“那是芭比的专门浴室，我是不能使用的”。

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大约10年前，安德里亚决定将房子加建一层，以便存放更多的玩偶。增加的三间卧室面积约为70平米。很快也被芭比娃娃住满了。那年她已66岁，年初时还犯了心脏病。

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丈夫加里说：“她有些厌世情绪，所以我们决定用她所爱的芭比娃娃让她快乐起来”。他又说这不是唯一的原因。另一个原因是“这也是一项很好的投资”。所以，他也偶尔加入了妻子的收藏， 时不时会买芭比娃娃回家。

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