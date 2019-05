哪有近北极国家？不存在气候变化：美国在北极会议上批中俄怼加拿大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在本周举行的第11届北极理事会部长级会议上,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)表示,中国称自己是“近北极国家”的说法站不住脚,俄国在北极的活动令人警惕+,而加拿大对西北航道的领土主权宣称是不正当的。

这次会议本周二(5月7日)在芬兰罗瓦涅米市结束。但是与往年历次会议不同的是,今年与会国家没有发表共同宣言,因为美国和其他国家在是否在宣言中提气候变化的问题上无法达成一致。事实上,出席会议的美国国务卿蓬佩奥自始至终避免说到“气候变化”这个词,尽管他提到海冰融化带来的新机遇。

加拿大外长弗里兰德(Chrystia Freeland)表示,加拿大和其他北极理事会成员国一样对此感到失望,但是不会停止和美国在北极事务上的合作。

西北航道主权是加美之间另一分歧

蓬佩奥在星期一前期会议上的发言中说,加拿大对西北航道的领土主权要求是“不正当的”。美国一直宣称西北航道属于国际水域,但是蓬佩奥的话被认为和过去的加美协议不符。

根据1988年签署的加美北极合作协议,加拿大和美国在西北航道主权问题上可以“各自表述”,并接受对方和自己看法不同。

不过弗里兰德和蓬佩奥在罗瓦涅米的单独会谈似乎又回到了加美北极合作协议的轨道内。弗里兰德针锋相对地表示,加拿大在这个问题上立场非常明确,西北航道是加拿大领土,从历史上和地理上都和加拿大密不可分。

她还说,加美合作很有成果。西北航道的情况因“气候变化带来变化”,使两国可以进行更密切的合作。

蓬佩奥回答说,北极地区的挑战并不是存在于美国和加拿大之间。比起西北航道的主权问题,美国更关注的是俄罗斯和中国在北极的活动。

批驳中国的“近北极国家”的提法

中国的2018年北极政策白皮书称自己是“近北极国家”。蓬佩奥在星期一的发言中说,中国和北极最近的距离也有900英里。世界上有北极国家和非北极国家,不存在第三个类别。美国欢迎中国在北极的投资,但是需要仔细研究中国在北极的活动。他还引用美国国防部本月初发表的一份报告说,中国的民用科研可以被用来加强中国在北冰洋的军事活动,例如部署潜艇以遏制核打击。

中国是北极理事会观察员国。对理事会成员国俄罗斯,蓬佩奥也不客气。他说,俄罗斯加强了北海航道(即东北航道)沿线的活动,宣称该航道的国际水域是俄国领土,并宣布将连接该航道和中国的“海上丝绸之路”。美国对此感到担忧。

俄罗斯计划在2024年以前大幅度提高北海航道的航运。目前已定下一百多个重点基建和工程项目,并为吸引投资提供一系列减税优惠。上个月,俄罗斯总统普京访华,提出连接北冰洋航线和“海上丝绸之路”的设想。

北极理事会由八个北极国家组成:加拿大,美国,丹麦,芬兰,挪威,冰岛,瑞典和俄国。理事会主席由各国轮流担任,在每两年举行一次的部长级会议上交接。芬兰是上一任轮值主席国,本次会议后轮到冰岛担任。

(RCI with Eye on the Arctic, Eilis Quinn, CBC News, AP, CP)

