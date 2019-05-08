太便宜了：美国糖尿病患者来加拿大买胰岛素

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由于美国药店里出售的胰岛素价格大幅度上涨，一些美国糖尿病患者开车来加拿大买药。这种现象引起了加拿大医药界的担忧。因为加美两国人口相差巨大，很小比例的美国患者拜访加拿大药店也会给加拿大造成供应和服务上的压力。

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在加拿大，胰岛素等药品的价格由联邦机构“专利药价格评估委员会”控制。但是在美国，药价是由制药公司决定的。

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一位来自明尼苏达州的一型糖尿病患者在接受CBC记者Emma Davie采访时说，她赖以续命的速效门冬胰岛素在美国的售价是300美元一小瓶，而在加拿大只要30加元。差距如此之大，以至于她在买到药后感觉像是自己抢劫了那家加拿大药店。

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同来的一位患者母亲说，她此行只是一种象征性的抗争。她的儿子已在两年前病故，去世时刚满26岁。他最后一次去药店买胰岛素时空手而归，因为拿不出1300美元的药价。五天后，他的尸体被发现。家人猜测他是打算用家里剩下的胰岛素支撑到发工资。他死时离发工资还有三天。他们当时还不知道来加拿大买药这条路。

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（RCI with CBC News, Emma Davie）

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