加拿大的阿奇：BC省卡车司机与英国王室新成员同名

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71岁的阿奇.温莎（Archie Windsor）住在BC省邓肯市，是一名卡车司机。也许是因为和英国王室同姓，他那当了一辈林业工人的父亲在世时有个外号叫“公爵”。星期三（5月8日），他得知哈里王子和梅根给他们的新生儿取名为阿奇.温莎。

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阿奇不是一个常见的英语名字。温莎说，他的名字来自祖父。他可能是目前唯一一个名叫阿奇.温莎的加拿大人。

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尽管是英国王室本家，老温莎并不是保皇主义者。他表示很敬佩威廉和哈利兄弟俩致力于慈善事业，但也仅此而已。家人和朋友会拿他的名字开玩笑，但过后他还是会照常开卡车，如同他过去五十年来所做的一样。

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两个阿奇.温莎的全名并不一样。新添的王室萌娃叫阿奇.哈里森.蒙巴顿-温莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。老温莎全名叫阿奇.亚瑟.内尔森.温莎（Archie Arthur Nelson Windsor）

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（RCI with CP ）

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