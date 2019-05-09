Chip Conley

北美职场中老年人的苦恼

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 9 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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人到中年或老年，不但身体健康开始走下坡路、要保持自己现有的职位也变得不易；而且如果失业在就业市场也难以找到合适的工作。

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青春饭

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比如，在加拿大广告行业工作的人就害怕40这给数字，因为这是个吃青春饭的行业，过了40岁就会被人觉得是到了才华已尽的年龄；到45岁如果你还没有知趣的辞职走人，老板就会不客气地把你辞退。

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今年44岁的Eric McPherson就在半年前被其贡献了青春的一个汽车广告公司解雇，人到中年的他开始了找工作、再就业的过程。

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Eric McPherson说，他在被辞退前一段时间已经感到很不自在，与他年龄相当的雇员不知道什么时候就不再来上班、他成了四十多岁年龄段中唯一的一个雇员。

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Eric McPherson很快就发现要找适合自己领域的全职工作非常不容易。招工的人看了他的求职简历后对他的工作经验很感兴趣，但只愿意付他原来工资一半的钱，因为那才是广告领域招聘新人的起薪工资。年轻人有创意、有精力、工资还便宜。

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Eric McPherson / Andy Hincenbergs/CBC

转换工作难

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由于长时间找不到工作，Eric McPherson开始寻找广告和公关领域之外的工作，甚至考虑彻底改行去学电焊、做个蓝领技工。

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加拿大公关公司联合会旗下有公关、广告和市场推销领域的4千名雇员，其一年前的内部调查显示，这个行业有40%雇员的年龄在20岁到30岁之间，只有15%的雇员年龄在40岁到50岁之间，而超过50岁的雇员人数只有10%

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相比之下，加拿大统计局对加拿大就业人口的调查显示，年龄50岁以上的雇员人数占加拿大全国就业人口的33%

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今年44岁的Nikki Milligan是多伦多一家广告公司的部门主任，她估计自己所在公司150名在册雇员的平均年龄是28岁左右；像她这个年龄的人在公司里是越来越显眼。

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加拿大公关公司联合会主席Scott Knox认为，造成公关公司年轻人多、中老年雇员少的原因主要是两个，一是工资成本、二是客户的需求。

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数字化时代

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Scott Knox指出，在数字化科技时代，客户们在不断追求新潮，把千禧年一代年轻人作为自己市场推销的重点；因此在决定选用哪家公关公司或广告公司时，对那些雇员年轻、潮气蓬勃的公司会情有独钟。

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而那些以年轻雇员为主的广告公司和公关公司又由于年轻雇员的工资水平低而能够以较低的报价赢得合同。

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Scott Knox认为，广告和公关公司不愿留用40岁以上的雇员是该行业的损失；像法律行业和咨询行业，那里是头发灰白的人才是最有价值的雇员，因为他们积累的经验和知识是可贵的财富。

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越来越多在广告和公关领域工作的的四、五十岁资深人士被解雇，这催生了一种新的需求，就是为他们提供找工作的咨询课程。

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疾病还是财富？

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职业转换咨询专家Julia Moulden为公关和广告领域失业中年人提供的重入职场的培训课程就很受欢迎，已经到了报名上课要排队等待的程度；甚至一些还没有到40岁的人也未雨绸缪地要报名上课了。

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职业转换咨询专家 Julia Moulden / Andy Hincenbergs/CBC

今年39岁的Cara Kaye从事的是市场推销领域的工作，虽然她仍然有一份半日制的工作，但她感到青春正在离她而去，她需要的是一份能够让她再干25年的职业。她也报名上了职业转换咨询专家Julia Moulden主讲的职业转换课。

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美国让中老年职场人焕发青春领域的专家Chip Conley今年58岁，他指出，上年纪不是疾病、而是财富；这多年积累下来的经验和才智会让上了年纪的人在职场再度焕发青春，但前提是要保持好奇心和开放的心态。

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