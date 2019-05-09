星期五美要把关税升到25%、中国誓言报复

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尽管中国贸易谈判代表团已准备好在华盛顿与美国方面再度进行贸易谈判，但美国总统特朗普已下令在美东时间星期五凌晨开始对价值两千亿美元中国进入美国市场的商品加大征税幅度，从目前10%的税率提高到25%。

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星期四，中国政府高级官员表示，如果特朗普把提高关税的威胁付诸实施，则中国方面会采取报复措施，不过没有明确报复措施的细节。

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这次定在星期四开始的中美华盛顿贸易会谈之前几天，美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer 和财政部长Steven Mnuchin指责中国政府推翻了过去几个月谈判过程中已经做出的承诺，特朗普一怒之下发推说要在星期五大幅度拉升对价值两千亿美元中国进入美国市场的商品征收的惩罚性关税。

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特朗普还表示，他可能会对中国的不合作态度采取进一步惩罚措施，对剩下的3250亿进入美国市场的中国商品直接征收25%的惩罚性关税。换句话说，对所有来自中国的产品征收高额关税。

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美国和中国贸易谈判的难点在于美国指责中国政府支持窃取美国技术、强迫在华经营的美国公司交出核心技术；而尽快拉升中国的科技水平、让中国在几年内成为世界科技强国是习近平实现中国梦计划的一个重要组成部分。

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