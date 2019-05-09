美参院决议赞扬加拿大在孟晚舟案的表现

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美国参议院通过决议，赞扬加拿大政府在孟晚舟事件上依法行事的表现。

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美国参议院的上述决议还就中国政府对加拿大应美国政府的请求在温哥华拘捕华为公司首席财务官孟晚舟后进行的多方面报复表示了关切。

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美国参议院通过的这个决议没有法律约束力，只是表达了美国参议院的看法和意愿。

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从孟晚舟去年12月初被加拿大警方拘捕后，加拿大就受到来自中国政府越来越大的政治和经济压力，要加拿大无条件释放孟晚舟。

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中国方面不但以危害国家安全罪为由逮捕了两位加拿大公民Michael Kovrig 和 Michael Spavor，而且以质量问题为理由停止进口加拿大油菜籽。

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今年2月份加拿大外交部长Chrystia Freeland在会晤美国参议院外交委员会主席、共和党参议员Jim Risch时表示，希望在孟晚舟问题上得到美国方面的支持；Jim Risch随后向参议院提出了支持和赞扬加拿大在孟晚舟事件上依法行事的议案。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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