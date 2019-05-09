戒烟、运动：能把加拿大的癌症病例削减 40%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

戒烟、运动、营养饮食、防晒是降低癌症发生率的关键因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由加拿大癌症协会 （The Canadian Cancer Society）资助的一项研究于本周三（5月8日）发表在国际期刊 “预防医学” （Preventive Medicine ）上，参加了这个项目的研究人员对如何预防 30 种不同类型的癌症进行了研究，并希望这些结果能帮助加拿大人通过积极的生活方式来降低患癌的风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些研究人员表示，不吸烟、运动、保持健康体重、营养饮食和安全防晒，可以预防高达 40% 的癌症病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吸烟

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究表明，在可预防的致癌原因中，吸烟排在第一，体重过重排在第二。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人的吸烟率近年来持续下降，但有所反复，目前 12岁以上人口中仍有 17% 的人吸烟，而 2015 年的吸烟率曾一度降到13%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大癌症协会赞扬加拿大卫生部 （ Health Canada）的一项举措，卫生部于上周宣布，今年11月9日将开始实施新规，加拿大所有的香烟包装必须采用深褐色，禁止香烟用色彩缤纷的设计进行品牌推广。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府烟草策略的宗旨是争取到 2035 年把加拿大人的吸烟率降到 5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大仿效的是澳大利亚的做法，几年前，澳大利亚规定所有烟草产品只能用深褐色包装，因为这是一种被市场研究人员认为最丑陋的颜色，一些欧洲国家也开始用这种颜色作为香烟的包装色。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，加拿大全国各地都有戒烟项目，各省也设有相关的电话咨询热线，网上信息和社区团体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，BC 省肺部健康协会（BC Lung Association）就在开展一个名为 QuitNow 的省级计划，其中包括实时在线聊天、免费电话咨询，以及在线调查问卷等等，提供协助戒烟的各种信息，并予以协助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

肥胖

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大癌症协会还说，根据统计，如果不采取措施，由体重过重导致的癌症病例将出现翻倍增加，肥胖更容易导致 11 种不同类型的癌症，包括乳腺癌、结肠直肠癌和食道癌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

癌症协会呼吁食品业在食品包装上贴上明确的标签，并呼吁政府限制食品商专门针对少年儿童的营销广告，并对含糖饮料的制造商征税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项研究的首席研究员 Christine Friedenreich 表示，各级政府需要采取措施，但人口超重和肥胖问题不是靠某个单一的政策就能解决的，政府需要指定一个整体战略。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，除了鼓励人们多散步，多活动之外，让人们更为积极健康的措施之一包括增加公共交通的开支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada