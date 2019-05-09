加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅 (CP/Adrian Wyld)

加拿大绿党将攻占哪个党的地盘？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 9 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大绿党候选人曼利（Paul Manly）本周在BC省纳奈莫选区的联邦补选中获胜。这次胜利使绿党影响力的上升在东西海岸之间、联邦与省两级政府之间形成遥相呼应之势。有分析人士认为，如果这个势头保持到十月联邦大选，绿党有望获得更多众议院席位。

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绿党候选人曼利在纳奈莫选区补选中获胜。(CP/Chad Hipolilo)

但是全国的选区只有那么多，绿党获得更多议席就意味着其他党会损兵折将。哪个党受到的威胁更大呢？资深政治评论人士格勒涅（Éric Grenier）引用最近一次Abacus Data民调结果说，以选票数量论，流向绿党的每一百票当中有36票来自自由党，28票来自保守党，27票来自新民主党，10票来自魁北克党团及其他党。

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虽然自由党失去的选票最多，但是受损失最大的却是新民主党。原因是自由党的家业更大。以2015年大选为例，自由党获得将近7百万张选票，新民主党获得347万张。

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加拿大绿党自1983年成立以来，这是第一次有党领袖以外的候选人当选，使该党在众议院占据的席位达到两个。但如果想成为BC省绿党和爱德华王子岛绿党那样的政坛制衡力量，联邦绿党还需要从其他党手里攻下更多的阵地。

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另外，按照加拿大法律，一个政党必须至少有12人进入众议院，才可获得官方政党资格。官方政党拥有更多的资源，其议员可以进入议会的各个委员会，在众议院辩论中得到的发言时间也更长。这都是在政坛发挥更大作用的重要条件。

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转折点：16%的支持率

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根据CBC本周的民调结果追踪与计算，目前绿党的支持率是9.3%。格勒涅说，它的转折点在16%。只有在全国选民中获得这个比例的支持，绿党获得12个议席的几率才能超过50%。

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绿党现在只差不到7个百分点就可以达到这个“转折点比例”。党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）有理由希望，十月大选后她的党将在联邦政坛上扮演更重要的角色。如果前自由党议员威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）和菲尔波特（Jane Philpott）加入绿党阵营的话，这个希望实现的可能性就又大了几分。

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威尔森-雷布尔德（右）和菲尔波特还未决定加入哪个党。（CP/ (Adrian Wyld )

梅已经表示，绿党张开怀抱欢迎这两员女将。威尔森-雷布尔德曾先后担任自由党政府的司法部长和退伍军人事务部长，菲尔波特先后担任原住民事务部长和国库委员会主席。她们在SNC-兰万灵案上和自由党产生分歧，先后辞去内阁职务并被逐出自由党议员团。现在她们是无党派议员，还没有决定今年大选将作为哪个党的候选人参选。她们在绿党之外的另一个选择是新民主党。

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如果绿党真的再夺十城，最有可能在哪里？

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格勒涅分析说，新民主党最有可能攻下的选区是温哥华岛上由新民主党占据的选区，其次是自由党手里的安省圭尔夫市，新不伦瑞克省弗雷德里克顿市和爱德华王子岛省的马尔派克。三个省的绿党在这几个城市都居上风。

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在以目前民调结果为依据所做的这个沙盘推演里，保守党将是那个得利的渔翁。但是格勒涅说，16%这个绿党支持率对保守党来说也是一个转折点。在绿党支持率接近这个点时，保守党赢得多数议席的几率会因对手“鹬蚌相争”而增加，但是如果绿党支持率超过16%，保守党赢得多数议席的几率就会下降。因为这意味着绿党将进入安省，并在魁北克省和加东挡住保守党的攻势。

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如果真的是由保守党组成少数政府而绿党成为执政党必须依赖的同盟（如同BC省绿党之于该省新民主党政府），加拿大联邦政坛将出现难以描绘的奇特景象。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier , Elise von Scheel）

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