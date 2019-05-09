多伦多杀妻神经外科医生被判终身监禁，14年不得保释

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43岁的穆罕默德.沙姆吉（Mohammed Shamji）星期四（5月9日）被以二级谋杀罪名判处终身监禁，14年不得保释。减去他在判决前被关押的时间，他将在监狱中度过11年半。

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沙姆吉原是一个成功的神经外科医生，他的妻子艾拉娜.弗里克（Elana Fric）是家庭医生。两人有三个孩子。由于不堪忍受长期家暴，弗里克在2016年11月提出了离婚申请。两天后，她被沙姆吉杀害，脖颈和肋骨被折断，死于窒息和钝器击打。她的尸体被沙姆吉放进一个箱子扔进河里，12月1日被发现。沙姆吉次日被捕。他上个月终于向法庭认罪，他的女儿因此可以不必出庭作证。

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弗里克的母亲在判决后说，沙姆吉摧毁了整个家庭。她还说，沙姆吉曾多次出轨并长期虐待妻子。她对其他处于同类处境的女性的忠告是：“离开他们，不要给他们第二次机会。”

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（RCI with CBC News, CP）

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