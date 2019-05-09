不法之徒去年在BC省洗钱74亿，其中大部分进入房地产市场

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一个BC省调查委员会星期四（5月9日）公布的两份报告说，2018年有74亿加元在BC省被“洗白”，其中有50亿加元进入了该省房地产市场，助长了该省房价飙升。

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其中一份报告的撰写者是前加拿大皇家骑警副总监彼得.哲曼（Peter German）。他受BC省政府委托对该省洗钱活动进行调查。他的报告指出许多法律漏洞，例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。

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BC省司法部长大卫.伊比（David Eby）承诺修改法律，堵上漏洞。他说，洗钱猖獗让普通购房者受害，同时加剧了毒品问题。

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调查委员会负责人、刑法专家莫琳.马洛尼（Maureen Maloney）是另一份报告的撰写者。她建议要求联邦政府提供合作，加强各省政府之间的信息交流，完善反金融犯罪的法律。

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哲曼此前还对BC省豪车销售领域和赌场的洗钱活动进行了调查。

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（RCI with Radio-Canada，Adrien Blanc, CBC News, Bethany Lindsay）

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