人造肉是否健康、是否有利环境？

人造肉在几年前还似乎是天方夜谭，但现在已经开始在食品超市销售、走人寻常百姓家。
不但环境保护主义者赞扬这是减少温室气体排放的革新、动物保护主义者赞扬这是人类文明的进步、素食主义者欢庆有了更多的选择，就是普通消费者也愿意尝试这一人类自己合成的肉食品。
那么，人造肉是否有利于健康、是否有利于温室气体减排呢？
卡路里
根据目前两大植物原料人造肉制造商Beyond Meat 和 Impossible Foods的数据，Beyond Meat公司制作的4盎司肉饼有270卡路里，Impossible Foods公司制造的同样大小的肉饼是240卡路里，而用含瘦肉80%的传统牛肉馅做的肉饼有290卡路里。
从蛋白质含量来看，用植物原料制造的人造肉肉饼与动物肉肉饼的蛋白质含量相等，但人造肉的纤维含量较高、含盐量也较高。
专家们认为，与其问人造肉与传统肉肉饼哪一种更健康、不如问肉饼汉堡是怎么做、怎么吃的。比如，如果是两片圆面包中放上两层人造肉肉饼、加上奶酪和调味酱这就已经超过1千大卡了，再配上炸薯条和苏打甜饮料，这不能说是健康食品。
饱和脂肪
加拿大渥太华大学研究肥胖问题的专家Yoni Freedhoff指出，如果消费者以为人造肉脂肪含量低、卡路里低就大快朵颐，这实在是在自己欺骗自己；实际上，人造肉肉饼中饱和脂肪的含量差不多与传统牛肉饼中的饱和脂肪含量相等。
制造Beyond Meat 人造肉的原料是豌豆蛋白和菜籽油，制造Impossible Foods人造肉的原料是大豆蛋白和椰子油。
味道
虽然每个人的味道感觉会有差别，但研究显示消费者在品尝了Beyond Meat 和 Impossible Foods品牌的人造肉肉饼后认为与真牛肉饼的味道差不多；如果不被告知自己吃的是人造肉肉饼，参加实验的人区别不出哪个是人造肉、哪个是牛肉饼。
之所以人造肉现在主要以肉饼的样子被提供给消费者，是因为在加上奶酪、调味酱、西红柿片、生菜叶、再盖上上下两片圆面包做成汉堡后，食客根本看不出人造肉与真牛肉饼的区别。
价格
在多伦多Sobeys超市，现在两片Beyond Meat 人造肉肉饼售价7.99加元，差不多是两片牛肉饼售价的一倍。
看来人造肉要实现售价与牛肉相当甚至更低的目标还有很长一段路要走。
环保
养牛业与养猪业、养鸡业相比被认为是温室气体排放大户，不但生产牛饲料的过程要排放大量温室气体，牛吃饲料后消化过程中打嗝也会排出甲烷这样的温室气体。
消费者选择以植物为原料制造的人造肉代替牛肉可以减少温室气体排放，就是选择鸡肉或猪肉也比吃牛肉能够减少碳排放。
更新型的人造肉
现在Beyond Meat 和 Impossible Foods人造肉是用植物蛋白和植物油人工合成的，新一代人造肉将是用在实验室环境培植动物细胞的方式制造的。不过，这种人造肉成为大众食品恐怕还需要较长的时间。
RCI with The Associated Press、CBC News
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